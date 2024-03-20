مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 10.. نجاة دنيا المصري من الموت

بدأت الحلقة 10 من مسلسل بيت الرفاعي بخروج "داليا - دنيا المصري من المستشفى عقب شفائها من إصابتها بطلق نارى "خرطوش" عقب عقد قرانها على "فاروق - أحمد رزق ونقلها لغرفة العمليات فى المستشفى.

وطلبت داليا من ـ فاروق الهروب خارج البلاد، كما قامت "ليلى - صفاء الطوخي وجمالات - رحاب الجمل" بزيارة نجل الأولى وشقيق الثانية "يحيى - تامر نبيل فى محبسه.

بدأت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 9، بذهاب ياسين لأخذ شقيقته من عملها صدفة وأنقذها من يد شاب حاول أن يتعدى عليها، ولكن ياسين خلصها من يده.

حاول ياسين أن يتصرف في أموال من أجل مساعدة والدته وإخوته فتوصل لحل ألا وهو أخذ جنيهات ذهب كان يضعها في حصالة حبيبة ابنته فتواصل مع طليقته لتجلب له الجنيهات.

يشهد مسلسل بيت الرفاعي، العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.

يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دور “كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك قورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.