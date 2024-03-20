مسلسل سر إلهي الحلقة 10.. روجينا تبيع الذهب وتخدع أحمد سلامة

تصاعدت جرعة التشويق والأثارة خلال أحداث الحلقة الـ 10 من مسلسل سر إلهي، بطولة النجمة روجينا، واستطاعت ناصرة (روجينا) خداع المحامي عزيز (أحمد سلامة)، وأعطت له ذهب مزيف، واستمرت في مواصلة انتقامها من أشقائها والتي كانت بدايتها مع رحمة (نهى عابدين)، ثم شريف (يوسف الأسدي).

وكانت بداية الحلقة مع مساواة عزيز (أحمد سلامة) عزازي (محسن منصور)، بأنه خطف ابنته الوحيدة ولن يردها إليه إلا بعدما يعطي له الذهب، ووافق عزيز بطلب من ناصرة (روجينا)، والتي اتفقت مع عزيز انهم سوف يستبدلوا الذهب الأصلى بالمزيف، وبذلك تعود ابنته عزازي ويكونا خدعا عزيز، وهذا ما حدث وكانت صدمة كبيرة له.

وتنتقل الأحداث فإتفاق ناصرة (روجينا) مع عزازي على قيامه ببيع 75 سبيكة ذهب من الموجودة ليها، لتصبح من الأغنياء وتشتري فيلا، كما تذهب إلي طليقها سعد (محمد ثروت)، وتشتري منه سيارة بقيمة 17 مليون جنية في صدمة كبيرة له.

كما تواصل ناصرة انتقامها من اشقائها، فاتفقت ناصر (روجينا) مع أحد منافسي شقيقها شريف (يوسف الأسدي)، أثناء إحياء شريف حلفته، يصعد على المسرح ويفضحه أمام جمهورة بأن السبب في دخول شقيقته السجن وهذا ما حدث، كما انه تخلى عن ابنتها كانت مريضة.

كما ظهرت شاهيناز (مي سليم) وهي تتحدث مع زوجها سراج (مراد مكرم) أثناء تناولهما للطعام، وأخبرها أنهما سوف يذهبا للعزاء في الرجل الذي خبطته ابنتهما بالسيارة لكي يتصالحا مع عائلته، وبدأت تذكره ببداية معرفته به، والأموال التي كسبها من ورائها وذكرته بوقوفها بجانبها لحين زواجها، على الرغم من أنه كان متزوجاً حينها من امرأة أخرى ليسألها عن سبب حديثها بهذا الكلام فتخبره أنها أرادت استعادة الذكريات ليخبرها أن من بين تلك الذكريات هو رده للجميل التي فعلته معه وأنه فتح لها شركة إنتاج لترد عليه وتقول له أن فعل هذا من خيرها، وخير والدها ويتركها وينصرف.

ظهرت نصرة وهي تتحدث مع عزازي (محسن منصور)، وطلبت منه أن يساعدها لكي تحرق قلب سراج عمران على ابنته، واختتمت الحلقة بطلب شاهيناز من عزيز أحمد سلامة أن يقوم بقتل سراج.

كما تواصل النجمة روجينا على مدار الحلقات السابقة من المسلسل، تصدر العديد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي منها تطبيق "X" بسبب مسلسلها "سر إلهي" الذي يعرض ضمن موسم دراما رمضان هذا العام.

وحققت الحلقات الـ9 الأولى من مسلسل "سر إلهي" نسب مشاهدة مرتفعة وتصدرت "روجينا" التريند أكثر من مرة وسط إشادات واسعة بأدائها في أحداث المسلسل وكون الشخصية مغايرة تماما عما قدمته "روجينا" بأعمالها الدرامية السابقة.

أحداث مسلسل سر إلهي

تدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، تدور الأحداث حول "نصرة" التي تعاني الأمرين تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه عندما يغدر بها أقرب الناس لها فتسعى للانتقام.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.

مسلسل "سر إلهي"، ينتمي لنوعية المسلسلات ذات ال15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز...

مسلسل سر إلهي الحلقة 10

مسلسل سر إلهي الحلقة 10

مسلسل سر إلهي الحلقة 10

مسلسل سر إلهي الحلقة 10

مسلسل سر إلهي الحلقة 10

مسلسل سر إلهي الحلقة 10