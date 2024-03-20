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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم 124 من حفظة القرآن الكريم بشمال سيناء

تكريم 124 من حفظة
تكريم 124 من حفظة القرآن الكريم بشمال سيناء

كرم علي غيط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء يرافقه نوال سالم مدير فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة ورئيس مجلس إدارة جمعيه "شباب الخير"، 124 من حفظة القران الكريم، بمنحهم الجوائز المالية.

جاء ذلك، خلال الاحتفال السنوي الذي نظمته الجمعية لتكريم حفظة القران الكريم بالعريش، تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، أن الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا كبيرة في المجتمع المصري، باعتبارها أحد أضلاع الدولة.

وأشار إلى أن شباب اليوم هم قادة المستقبل وهم عضد الأمة، موجهًا الشكر للجمعية علي تعليم وتحفيظ الأطفال القران الكريم وتدبر معانيه.

ومن جهتها، أوضحت نوال سالم، رئيس مجلس إدارة جمعيه "شباب الخير"، أن الاحتفال يقام للعام الثاني على التوالي، مشيدة بالأطفال حفظة كتاب الله من أبناء نادي الطفل بالجمعية الذين تم تكريمهم.

واستعرض الشيخ خميس حمدي، ممثل مديرية أوقاف شمال سيناء، مكانة القران الكريم ومكانة حفظة كتاب الله في الدنيا والأخرى، حيث أن أهل القرآن لهم مكانة رفيعة عند الله- سبحانه وتعالى-.

وقدم رضا الكاشف، رئيس مجلس إدارة منتجع الواحة، التحية لحفظة القران الكريم من أبناء شمال سيناء، مثمنًا جهود الجمعية في تحفيظ كتاب الله للأطفال وتنشئة جيل من حملة كتاب الله.

حضر حفل التكريم كل من إبراهيم سالم المدير التنفيذي للجمعية، ليلي مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا، فاطمة نصار، رئيس نادي السعادة، وعدد من مشايخ وأئمة مديرية أوقاف شمال سيناء والقيادات الشعبية والدينية والمكرمين وأسرهم.

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