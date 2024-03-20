تموين القاهرة تحرر 540 محضرا للمخابز وتصادر أطنان من الدجاج والزيت

عمل ليل نهار وحملات رقابية وتفتيشية مكثفة من خلال مجموعات بمديرية تموين العاصمة عمل تؤدي عملها كخلية نحل لا تهدئ من اجل الحفاظ علي حق المواطن ورعاية امنه الغذائي

في سياق متصل وفي إطار استمرارمديرية تموين القاهرة برئاسة السيد المحاسب ناصر ثابت عبد السلام وكيل اول الوزارة ومدير تموين العاصمة بتكثيف الحملات اليومية علي الاسواق والمخابز والمحال التجاربة لاحكام الرقابة علي الاسعار ومتابعة تنفيذ قرارات الدولة بشأن الالتزام بالاسعار لعدد من السلع الاستراتيجية والاساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن والتأكد من توافر السلع وعدم السماح بأحتكار او تخزين اي سلعة من قبل التجار بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء

في السياق ذاته وفي ضوء الجهود المكثفة لمديرية تموين القاهرة بتوجيهات السيد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وبناءا تعليمات محاسب ناصر ثابت مدير المديرية بتكثيف الجهود والحملات اليومية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في زيادة المعروض وتخفيض الأسعار لإحداث توازن في السوق

فضلا عن التوجيه المستمر بضرورة استمرار الحملات ليل نهار علي الاسواق بقطاعات العاصمة الاربع.

فقد صرح مدير تموين القاهرة ان نتاج الحملات التفتيشية آلُمگثْفَةّ التي تمت خلال الايام القليلة الماضية لمديرية تموين العاصمة بقطاعاتها الاربع علي الاسواق والمحال والمخابز بقيادة وتوجيهات المحاسب ناصر ثابت عبد السلام وكيل اول وزارة التموين والتجارة ومدير مديرية تموين القاهرة وتحت اشراف السيد العميد محمد لبيب وكيل المديرية للرقابة وتم تنفيذ الحملات بقيادة مجدي عبد العال مدير عام التجارة الداخلية و سامح فتحي مدير عام الرقابة التموينية بالمديريةوالسادة مفتشي الرقابة

فُـقُدٍ شنت عدة حملات كثفت خلالها المرور

على مخازن الجملة والتفتيش. للتأكد من مدى توافر السلع الغذائية والأرصدة الموجودة ومطابقتها بالأرصدة الدفترية وتواريخ صلاحيتها وتبين توافر السلع بها، وعلى محلات البقالة والسوبر ماركت

وفي مجال الرقابة التجارية تمكنت حملة الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة بالقاهرة بدائرة قسم شرطة القطامية من ضبط شركة للمواد الغذائية بالمنطقة الصناعية بالمقطم

لحيازته بقصد البيع والتوزيع نصف طن زيت و طن فيليه دجاج مجهولة المصدر ولا يوجد مستندات رسمية لحيازته هذه السلع



وذلك مخالفة لأحكام- القرار ١١٣ لسنة ۱۹۹٤ الخاص بالسلع مجهولة المصدر.- القرار ٣٣٠ لسنة ۲۰۱۷ الخاص بعدم وجود مستندات.

وقد تم تحرير عن ذلك محضر وجارى العرض على النيابة المختصة،،



وفي مجال الرقابة التموينية علي المخابز فقد تم تكثيف الحملات الرقابية علي عدة مناطق

وقد اسفرت عن تحرير ٥٤٠ محضر لمخالفات المخابز

وقد تنوعت. مخالفات المخابز والتي بلغت ٥٤٠ محضر مابين مخالفات نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وشملت ايضا مخالفات لعدم وجود قائمة مواعيد ونقص وزن وعدم وجود ميزان

وكذا توقف عن العمل بدون إذن ، فضلا عن بيع خبز بأزيد من التسعيرة وعدم وجود ماكينة خبر

ويؤكد نـــاصر ثابت مدير تموين القاهرة مستمرون دون توقف لردع المخالفين والوصول إلى امن واستقرار الاسواق وحماية حق المواطن

موجها بأتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالفين وعدم التهاون او التراخي في حق المواطن

وفي سياق اخر قد أكد محاسب ناصر عبدالسلام انه تنفيذا لتوجيهات السيد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتعليمات السيد اللواء محافظ القاهره بالسماح لعدد من المخابز البلدية بمد وقت العمل خلال الشهر الفضيل طبقاً لظروف كل منطقة بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم وبعد الإفطار للمواطنين.



و السماح لبعض المخابز المستثناة بالعمل خلال الفترة المسانية وحتى الساعة 9 مساء بناء على خطة المديرية وطلبات المخابز.

فقد اوضح مدير تموين القاهره بان اجمالي عدد المخابز التي تم الموافقة لها بمد العمل حتي التاسعة مساءا خلال الشهر الفضيل بنطاق العاصمة بلغ ٨٦ مخبز

مؤكدا انه يتم المرور يوميا على المخابز البلدية والانشطة التموينية والتجارية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطن بشكل ميسر مشددا بانه لا تهاون او تراخي في حق المواطن،

ونحن مستمرون فى العمل بكامل طاقتنا وجهدنا من اجل الحرب على الفساد والطرق بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه سرقة قوت المواطن

كما شدد علي بذل اقصي الجهود والمساعي للتخفيف عن المواطن بهدف الوصول لحل جذري لاي عقبة وتحسين مستوي الخدمات المقدمة والعمل علي تلبية طموحات المواطنين وتحقيق رضاهم

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