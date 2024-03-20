أنحني إعجابًا .. تامر حبيب يكشف عن رأيه في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

أبدى المؤلف تامر حبيب رأيه فى مسلسل أعلى نسبة مشاهدة بعد عرض الحلقة الحادية عشر من المسلسل.

وكتب تامر على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: اسمحولي أدلي برأيي كمشاهد امتّن شديد الإمتنان لأي فنان مخلص و صادق و بيحترمني :



وأضاف: المسلسل ده عمل مهم، و جرئ، و ذكي، يفتح النفس، و يعطي أمل فني كلنا في اشد الاحتياج اليه، و قاصد بدون خطابة و مباشرة انه يدق ناقوس خطر مدوي علي قضية حساسة و كارثية و فيلم رعب، أنا متأكد انه بيحصل دلوقتي حالاً في مليون مكان حوالينا.



وتابع: و بناء عليه، أري ان هذا العمل اهم من شوية آراء نقدية قد تكون موجودة عندنا كلنا علي حاجات فنية. في الأداء، في الديكور، في الإخراج، في التصوير … الخ الخ الخ.

رأيي إن أهمية و طموح و جودة و موضوع المسلسل، يخليني اسامح، و أبلع الظلم… و انحني اعجاباً و اشعر بالفخر و أنا ارشح ( اعلي نسبة مشاهدة ) لأصدقائي و زملائي غير المتابعين للدراما المصرية لمتابعته لأنه مسلسل مصري مهم

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

وتدور أحداث العمل حول شخصية شيماء التي تقدمها سلمى أبو ضيف، والتي تدخل عالم السوشيال ميديا، إلى أن تتورط في تقديم فيديوهات لا تتفق مع تقاليد المجتمع، ما يجعلها تحت المساءلة القانونية.

مُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.