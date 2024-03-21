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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو الفيزا ضاعت أو اتسرقت .. خطوات لازم تعملها بسرعة تعرف عليها

صدى البلد

 تعتبر بطاقة الائتمان أو الفيزا من الأشياء المهمة والضرورية لكل فرد لقضاء الاحتياجات المالية بشكل فوري وسريع ولشراء الاحتياجات الطارئة أو غيرها أو الغداء .

وفي حال فقدانها يشكل أزمة كبيرة لدى صاحبها سواء كان بفقدانها أو سرقتها. 

 

وهناك مجموعة من الخطوات المهمة والسريعة التي لابد أن يتخذها فور ضياع أو سرقة الفيزا البنكية. 
 

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ويوضح صدى البلد خطوات مهمة يجب اتخاذها في حالة فقدان بطاقتك الائتمانية أو سرقتها:

1- الاتصال بالبنك جهة إصدار بطاقتك الائتمانية على الفور للإبلاغ عن ضياع أو سرقة بطاقتك المفقودة .

ويمكن الإبلاغ الإبلاغ عن فقدان البطاقة عن طريق الموقع الإلكتروني لجهة إصدار البطاقة أو في أحد فروع البنك.

 

2- تحضير البيانات الشخصية الخاصة بصاحب البطاقة للإفصاح عنها للتأكد من صاحب هوية البطاقة بتقديم معلومات مثل اسمك وعنوانك وبعض المعلومات السرية الأخرى.

ويجب التأكد من تحديث محفظة هاتفك المحمول إذا كانت تتضمن أيضًا البطاقة المفقودة كوسيلة للدفع ولن يكون لاستبدال بطاقتك المفقودة أي تأثير على تقرير الائتمان أو درجة الائتمان الخاصة بك وفقط تذكر أنك إذا كنت تستخدم البطاقة المفقودة لإجراء مدفوعات تلقائية لك ، فتأكد من تزويد هؤلاء البائعين برقم بطاقتك الجديدة وعلى المدى القصير ، قد تضطر إلى إجراء دفعات يدوية ومن المهم أن تستمر في سداد دفعاتك في الوقت المحدد.

3- المتابعة والاحتفاظ بالسجلات من الجيد المتابعة بعد الإبلاغ عن خسارتك وأرسل إلى جهة إصدار بطاقتك الائتمانية خطابًا أو بريدًا إلكترونيًا وإليك 

4- تحقق من كشف حساب بطاقتك الائتمانية تذكر مراجعة كشف حساب بطاقتك الائتمانية عن كثب بعد الإبلاغ عن فقدان بطاقتك وإذا رأيت أي رسوم تبدو احتيالية أو غير مألوفة ، فاتصل بجهو إصدار بطاقة الائتمان الخاصة بك في أقرب وقت ممكن.

وهناك أشياء يمكنك القيام بها لمنع بطاقات الائتمان المفقودة أو المسروقة في المستقبل حيث أن هناك العديد من الطرق لفقدان بطاقة الائتمان. قد تفقد محفظتك – وبطاقتك وفيما يلي بعض الاقتراحات جنبًا إلى جنب مع بعض النصائح التي يجب مراعاتها في حالة فقد البطاقة فقط:

- احمل فقط البطاقات التي تحتاجها.

- احتفظ ببطاقتك الائتمانية بشكل آمن في محفظتك

- تقطيع بطاقات الائتمان القديمة قبل التخلص منها وتأكد من قطع رقم الحساب.

- تتبع بطاقاتك واحفظ البطاقات التي لا تستخدمها في مكان آمن.

- احتفظ بسجل لمعلومات بطاقتك الائتمانية في مكان آمن وضع في اعتبارك تضمين أرقام الحسابات وتواريخ انتهاء الصلاحية وأرقام الهواتف لكل مُصدر وبهذه الطريقة ، ستكون مستعدًا للإبلاغ عن بطاقة ائتمان مفقودة أو مسروقة عندما تحتاج إلى ذلك.

- تحقق من بيانات بطاقة الائتمان الخاصة بك بمجرد وصولها وابحث عن رسوم لا تعتقد أنك وجهتها.

- احفظ رقم حسابك ولا يحتاج لصوص الهوية دائمًا إلى بطاقتك الائتمانية لارتكاب عملية احتيال تتعلق بالهوية وقد يكون رقم الحساب كافيًا واحرص على عدم كتابة رقم حسابك على الورق أو في أي مكان قد يجده شخص ما.

- تجنب مشاركة رقم بطاقتك الائتمانية عبر الهاتف ما لم تقم بإجراء المكالمة ولا تنس التأكد من عدم تنصت أحد.

بطاقة الائتمان

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