لقاء الخميسي: قرأت القرآن وذاكرته وعارفة معانيه.. ومفيش حاجة اسمها نقاب وخمار|فيديو

علّقت الفنانة لقاء الخميسي على مهاجمتها للحجاب قائلة: “أنا ست قريت القرآن وذاكرته وعارفة معانيه، وشايفة من وجهة نظري إنه مفيش حاجة اسمها نقاب أو خمار”.

وأضافت لقاء الخميسي، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار قائلة: "معنى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيوب هي المنطقة المقفولة اللي هي الصدر، وده اللي أنا مذكراه وفهماه، وأنا من حقي أقول رأيي، لأن ربنا مصادرش رأيي، وشايفة إني أقول رأيي مش لازم طلع غلطانة، وربنا مفرضش النقاب، والحجاب كمان، لكن أحترم المحجبات هي حرة، وهما اختاروا كدة".

الإنسان حر

وتابعت: "الإنسان يكون حر لحد ثقافته واختياراته وأفكاره، وموجة المثلية الجنسية أو تغيير الهوية لما تكبر مش حرية، إلا اذا فيه عيب طبي هو اتخلق بيه، لكن عمال على بطال لا، وهما يتحملوا مسئولية ده، ولو ابني جه قالي هساكن واحدة مش مقبول وهرفض، وشايفة إني أربي صح واعلم القرآن".



