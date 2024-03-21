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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مفيد شهاب: إسرائيل تضع عينها على سيناء بعد أن خرجت منها مجبرة|فيديو

الدكتور مفيد شهاب
الدكتور مفيد شهاب

قال الدكتور مفيد شهاب عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، إن إسرائيل لجأت إلى التحكيم الدولي بشأن طابا بحجة أن مصر لن تستطيع الدفاع عن قضيتها وأرضها، موضحا أن الدرس المستفاد من استرداد طابا أن الحق لن يضيع طالما وراءه صاحبه.


وأضاف الدكتور مفيد شهاب، في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدرس المستفاد من استرداد طابا هو الإصرار على الحق والتفاني في الدفاع عنه، قائلا:" الدرس المستفاد من استرداد طابا هو الإعتماد على الأسلوب العلمي العملي والخبير المتخصص كلا في مجاله".


وأشار  عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا إلى أن  الدرس المستفاد من استرداد طابا هو العمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى النجاح، لافتا إلى أن اللجنة القومية المصرية لاسترداد طابا كانت مع الرئيس الراحل مبارك أثناء رفع العلم على طابا.


كما أكد الدكتور شهاب، أن عددا كبيرا من الوزراء والإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة شاركوا الرئيس الراحل مبارك أثناء رفع العلم المصري على طابا، قائلا:" لحظة نزول العلم الإسرائيلي من أرض طابا أصابت الإسرائيليين بالحزن الشديد".

 إسرائيل عرضت على السادات تأجير أرض سيناء


وتابع الدكتور مفيد شهاب، أنه  لم يتم تكريم أعضاء هيئة الدفاع عن طابا بعد صدور الحكم أو بعد استردادها، قائلا:"كان من المقرر أن يتم تكريم أعضاء هيئة الدفاع عن طابا يوم رفع العلم ولكن لم يحدث ذلك".


وأوضح عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا أنه  في عام 2014 المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية قرر تكريم أعضاء هيئة الدفاع عن طابا بعد 25 عاما من استردادها، مؤكدا أن إسرائيل تضع عينها على سيناء خاصة بعد أن خرجت منها مجبرة.


ونوه شهاب، بأن  إسرائيل عرضت على السادات تأجير أرض سيناء ولكنه رفض تماما، مؤكدا أن مصر حريصة على تنمية سيناء وتعميرها بالسكان.

مفيد شهاب طابا إسرائيل مصر استرداد طابا

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