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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

السقا يوجه رسالة لـ مصطفى أبو سريع بعد ظهوره اللافت بالعتاولة

صدى البلد

وجه الفنان أحمد السقا رسالة للنجم مصطفى أبو سريع  بعد ظهوره اللافت للنظر في مسلسل العتاولة، بطولة أحمد السقا وطارق لطفي؛ الذي يعرض ضمن مسابقة مسلسلات رمضان 2024 الحالي.

و نشر السقا صورة برفقة مصطفي ابو سريع من كواليس العتاولة و علق كاتبا: فخور بيك يا درش اوى .

 

وتصدر اسم الفنان مصطفى أبو سريع تريند محركات البحث خلال الأيام الأخيرة، بعد ظهوره اللافت للنظر في مسلسل «العتاولة»، بطولة أحمد السقا وطارق لطفي؛ الذي يعرض ضمن مسابقة مسلسلات رمضان 2024 الحالي.

 

وكشف الفنان مصطفى أبو سريع عن سعادته البالغة بالعمل مع مخرج مسلسل «العتاولة» أحمد خالد موسي، أحد العوامل القوية التي ساعدته حتى يظهر بشكل متميز.

 

وتابع مصطفى أبو سريع، قائلا: "ربنا رزقني بمخرج بيحب الممثل، أنا سعيد بالعمل مع أحمد خالد موسى، وربنا رزقني بيه، إضافة قوية للعمل وواحد من العومل التي تساعد على نجاح أي ممثل يشتغل معاه بشكل كبير".

 

وأضاف مصطفى أبو سريع: "الحمد لله على حب الجمهور لي، وسعيد للغاية بتعليقات الجمهور لي، وانتظروا العديد من المفآجات في دوري خلال العمل".

 

مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة، بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، مصطفى أبو سريع، أحمد كشك، هدى الأتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مريم الجندي، مؤمن نور، محمد التاجي، يسرا الجديدي، وآخرين، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

السقا مسلسل “العتاولة الفنان مصطفى أبو سريع

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