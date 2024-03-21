دعاء يحفظ الأبناء والأشياء من الضياع.. احرص عليه يوميا

قال الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي ومن علماء الأوقاف ، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نستودع الله أنفسنا وكل الأشياء لدينا ، لافتا إلى هناك دعاء يحفظ الأشياء والأبناء ويحفظهم علمه لنا النبي .

وأضاف أبو بكر عبر فيديو له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن أي شيء يمثل قيمة للإنسان، ينبغي عليه أن يستودعها عند الله قبل تركها: «لو مسافر استودع أهل بيتك، وعيالك لو رايحين المدارس والجامعات استودعهم، لو خارجين للدروس استودعهم، واستودع الممتلكات المادية والعينية».

والدعاء كما أوضحه «أبو بكر» كالتالي:

اللهم إنا نستودعك قلوبنا فلا تجعل فيها أحدا إلا أنت، ونستودعك أموالنا وأهلنا وأولادنا، وما نملك وما لا نملك، فأحفظهم برعايتك، وأكلأهم بعنايتك، اللهم إنا نستودعك نفوسنا فانزع عنها كل الحجب، التي تحول بينها وبينك، اللهم إنا نستودعك عافيتنا وصحتنا فاحفظها علينا حتى نلقاك، اللهم إنا نستودعك قلوبنا فانزع عنها كل خوف إلا الخوف منك واجعل قلوبنا وعاء لحبك، ولعلمك واكسنا من خشيتك وخوفك.

اللهم إنا نستودعك أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وجميع جروحنا فاملأها نورا، وزدها نورا، اللهم إنا نستودعك النيات فصفها واحفظها من الرياء، اللهم إنا نستودعك صدورنا فاجعلها منشرحة بذكرك في كل آن وحين وانزع عنها وساوس الجن والشياطين، اللهم إنا نستودعك بصائرنا فنورها بنورك وألهمها الرشد والرشاد، اللهم إنا نستودعك خاتمتنا فحسنها، اللهم إنا نستودعك قبورنا فلا تجعلها حفرة من النيران، وآنسنا في وحشتنا واجعل قبرونا روضة من رياض الجنة.



دعاء رد الشيء الضائع لصاحبه

كلمات يبحث عنها كثير من المواطنين عبر شبكة البحث جوجل ومن خلال صفحات المؤسسات الدينية ، وكبار العلماء.

وفي هذا الصدد قال الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب الداعية الإسلامي ، وأحد علماء وزارة الأوقاف ، إن هذا الدعاء لا يقتصر على رد الأشياء المادية فقط، وإنما يشمل رد الزوج الضائع من زوجته، أي التي سيطرت عليه امرأة أخرى أو الأخ المنشق عن أشقائه ، أو الأخت المنشقة عن أمها أو الصديق عن صديقه، أو الابن الضائع من أمه وأبيه ، وكل ما هو عزيز علينا وضل طريقه .

وأضاف أبو بكر عبر فيديو مسجل عبر اليوتيوب قائلا: دعوات سيدنا يعقوب التي دعا بها الله عز وجل ليرد له ولده يوسف وأخاه، والتي استجاب الله بها دعاءه ، لافتا إلى أن هذا الدعاء لم يردده سيدنا يعقوب من تلقاء نفسه بل قال العلماء إن سيدنا جبريل هو من أبلغه به، وفي روايات أخرى أن ملك الموت هو من أبلغه به.

وتابع : يجب إحسان الوضوء ، وليس وضوءا عاديا على عجالة، ويجب إسباغ الوضوء ثم تقف لصلاة ركعتين قضاء الحاجة ، ويعقب هاتين الركعتين الاستغفار ١٠٠ مرة بقول :" أستغفر الله العظيم الحي القيوم من كل ذنب وأتوب إليه “ ، ثم تصلي على النبي ١٠٠ مرة ، ثم تردد دعاء سيدنا يعقوب وهو:” ياذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيره ، يا من لا يعرف كيف هو إلا هو ، ويا من لا يبلغ قدرته إلا هو فرج عني ما نحن فيه ، يا كثير الخير يا دائم المعروف، اللهم ما اجعل من كل هم همني في أمور ديني ودنياي وآخرتي فرجا ومخرجا ، واغفر لي ذنوبي وثبت رجائي في قلبي واقطعه عمن سواك حتى لا يكون لي رجاء إلا إياك .

ثم تسمي الشيء الذي ضاع منك حتى يرده الله عليك ، ولكن يجب أن يكون لديك ثقة في أن الله سيستجيب لك دعاءك ، وأنه قادر على كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.