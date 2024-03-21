سلوى عثمان: "حق عرب" أكثر عمل مقرب لقلبي في رمضان 2024

قالت الفنانة سلوى عثمان، إن اكتر عمل مقرب لقلبي في رمضان 2024 هو حق عرب، مضيفة أن دوري والدة الفنان احمد العوضي.



وأضافت « عثمان » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" أن دوري يتمحور في أم رأيت الكثير من الظلم والقسوة وأبنها "عرب" سيأخد حقها من جميع ظلمها.



وأشارت الفنانة سلوى عثمان، إلى أن علاقة "عرب" وأمه مترابطة كثير أكتر من اخوه لإنه اخوه يتصف بالقسوة والأنانية، لذلك "عرب" مقرب لأمه وبار وهي تحبه كثيراً.

