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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يؤكد على ضرورة الاستفادة من الأراضي غير المستغلة بمنافع الري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعاً لمناقشة تنفيذ بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة القليوبية ووزارة الري، لتطوير عدد من المناطق بمدن القناطر الخيرية وشبرا الخيمة وقليوب وبنها. 


وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ومن أهمها تطوير قرية مرجانة والتي تقع على مساحة 5 أفدنة و21 قيراطا وتحويلها إلى مركز للجذب السياحي، وكذا تطوير أرض الكامب بجوار كوبري محمد علي والتي تقع على مساحة 7000متر على فرع دمياط ليتم استغلال تلك المنطقة لعمل موقف عمومي ولعمل مشروعات استثمارية لخدمة المحافظة وأبنائها، وأيضا تطوير بعض المناطق الأخرى منها الترعه البولاقية بالإضافة إلى عمل مشروعات ومحلات للشباب على ترعة الساحل بحي غرب، بالإضافة الي عمل رفع مساحي من قبل الشبكات الأرضية لأراضي هندسة ري بنها وهندسة ري قليوب ليتم طرحها وعمل مشروعات استثمارية لخدمة المواطنين . 


وصرح "الهجان" أن هذه المشروعات تأتي ضمن حرص محافظة القليوبية على الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، وتماشياً مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام وفقاً للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات، واتساقاً مع سياسة التعاون بين مختلف الأجهزة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظيم موارد الدولة.

القليوبية محافظ القليوبية وزارة الرى القناطر الخيرية بنها

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