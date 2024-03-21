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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الصحة في غزة تكشف إحصائيات مروعة للحرب الإسرائيلية على القطاع

غزة
غزة

أصدرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، تقريرها اليومي بشأن أعداد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 167 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة عبر قناتها على “تليجرام”، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 65 شهيدا و92 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 31988 شهيدا و74188 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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