للهروب من الديون.. سيدة تدعي اختطاف شقيقها على يد شخصين بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف حقيقة ادعاء ربة منزل، اختطاف شقيقها بالعبور ، حيث تبين عدم صحة الواقعة وقيام المتهمة بإختبائه داخل مسكنها.



وتبلغ لقسم شرطة أول العبور بمديرية أمن القليوبية من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم- بتضررها من سائق، فران مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بدعوى قيامهما بخطف شقيقها تاجر سيارات له معلومات جنائية، من مقر عمله بدائرة القسم لخلافات مالية بينهم.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام تبين عدم صحة ما ادعته الـمبلغة وتواجد شقيقها بمسكنها، وبضبطه وسؤاله أقر بأنه مدين للمشكو في حقهما بمبالغ مالية خاصة بتجارة السيارات وتأخر في سدادها وأنه رافق المشكو في حقهما بإرادته من مقر عمله لمسكنهما لمحاولة إنهاء الخلاف وانصرف دون التوصل لاتفاق؛ ولرغبته في التهرب من السداد قام باختلاق الواقعة بالاتفاق مع شقيقته لمساومتهما على ترك مستحقاتهما وبمواجهة الـمُبلغة أيدت ما سبق.