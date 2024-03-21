مايا مرسي: هذا العقد شهدنا على 50 تكليفا رئاسيا لتمكين المرأة

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال إحتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، بحضور الرئيس السيسي، إنه على مدي عقد كامل شهدنا إرادة سياسية أرست أسسا قوية لتسريع وتيرة التمكين ليشهد هذا العقد على 50 تكليفا رئاسيا لتمكين المرأة، و26 قانونا وتعديلا تشريعيا.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة: “مصر المحروسة برئيس أختار طريق الإنسانية وأمتلك القلوب وقدر قدرة المرأة المصرية التي هي رمز للقوي والعزيمة.. وعاش من يحمي المحروسة يبني ويدافع ويصوت.. و كل الشكر للرئيس السيسي ”.