هالة السعيد: 47 مليون فحص على السيدات بمبادرات دعم صحة المرأة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية تبذل مجهود كبير لتمكين المرأة، وأن المرأة موجودة في الكثير من قبل المشروعات.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في كلمتها بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام ٢٠٢٤، أن ما قامت به الدولة غيرت حياة ملايين السيدات، وأن هناك شركات ناجحة وضخ دماء جديدة من السيدات في الكثير من المؤسسات.

وأشارت إلى أن هناك تنمية لقدرات المرأة، وأن هناك مبادرات لدعم صحة المرأة معلقة أن هناك 47 مليون فحص تم للسيدات، وأن المرأة هي عماد الأسرة.