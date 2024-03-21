عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تكليفات السيسي للحكومة ساهمت في توفير السلع الأساسية خلال رمضان

سيد حنفي طه ، عضو
سيد حنفي طه ، عضو مجلس النواب

أشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بالتكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتكثيف جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين وخاصة من حيث السيطرة على التضخم مع التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية وعلى رأسها الصحة والتعليم بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، ويسهم في إنجاز أهداف الدولة بتحقيق التنمية الشاملة.

 


وقال " حنفى " فى تصريحات له اليوم : إن التكليفات المستمرة من الرئيس السيسى بالرقابة على الأسواق والأسعار ساهمت بشكل فعال فى توفير مختلف السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك وضبط الأسواق والأسعار خاصة مع توسع الحكومة فى اقامة معارض أهلاً رمضان لبيع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة مطالباً من الحكومة العمل على استمرار هذه المعارض طوال العام.


‫وأشاد النائب سيد حنفى طه بجميع القضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية خاصة اطلاع الرئيس السيسى على المؤشرات الكلية للاقتصاد، في ضوء الإجراءات الاستثمارية والتمويلية الأخيرة، وحزم تنشيط القطاعات الاقتصادية وبرامج جذب الاستثمارات التي ركزت عليها جهود الحكومة على مدار العام الماضي، وهو ما انعكس في تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث تم في هذا الصدد بحث سبل تعزيز النمو المستدام، وزيادة نشاط القطاع الخاص، والتركيز بشكل أكبر على القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات.


كما أشاد النائب سيد حنفى طه بتكليفات الرئيس السيسى للحكومة لمواجهة التضخم، وضمان استقرار أسعار السلع، حيث تم عرض الجهود الرامية لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، سواء من خلال تيسير إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ في ضوء التدفقات الأخيرة من العملات الأجنبية، أو بزيادة الإنتاج المحلي، مع استمرار الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، كما تابع السيد الرئيس مستجدات تنفيذ الحزمة الاجتماعية الهادفة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.


واكد الأهمية الكبيرة لتوجيه الرئيس السيسى بتكثيف الجهود التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال خفض العجز الكلى للموازنة، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة المشروعات الإنتاجية لاسيما الموجه منها للتصدير.

سيد حنفى طه مجلس النواب السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر مؤسف وحزين لـ شوبير على الهواء.. إصابة نجله ونقله بسيارة إسعاف| ماذا حدث؟

«هتقبض 12 ألف جنيه النهاردة» | الحكومة تفجر مفاجأة لموظفي هذه الدرجة

يجلب الخير للبلدين| اتفاق مصر والسعودية على حوار مالي رفيع المستوى.. تفاصيل

مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف يُفجر مفاجأة غير متوقعة بالمحكمة

300 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة يوم 11 رمضان.. وعيار 21 مفاجأة

الإسكندرية تعلن عن إجراء عاجل استعدادًا لموجة طقس سيء وسقوط أمطار

هيئة الدواء : وقف تداول وتحريز تشغيله دواء شهير لعلاج الحساسية والزكام

انخفاضات بنسبة 25%.. مفاجأة سارة بشأن أسعار السيارات| فيديو

ترشيحاتنا

شاهد يكشف تفاصيل إسناد شروع النصراب بقضية رشوة مياه أسوان |فيديو

لماذا كرّر النبي كلمة أمك ثلاث مرات في الحديث.. علي جمعة يوضح السبب

عقد من الإنجازات.. 50 تكليفًا رئاسيًا و26 قانونًا و12 قرارًا لتمكين المرأة

الشاهدة الثانية بقضية رشوة أسوان الكبرى تفضح رئيس شركة الصرف الصحي بالمحافظة.. فيديو

بحضور وفدي البلدين.. أزمة غزة تتصدّر مباحثات وزير الخارجية مع نظيره الأمريكي|صور

بعد زلزال طوكيو.. بيان مهم للسفارة السعودية في اليابان بشأن سلامة مواطنيها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد الأم| تفاصيل أول احتفال في التاريخ وكيف تحول إلى العالمية؟

حيل لعلاج الصداع في نهار رمضان

إذا رأيته اقترب منه.. مضيفة جوية تكشف سر وجود مثلث أسود في الطائرة

بطريقة خاصة.. تاريخ احتفال جوجل بعيد الأم من كل عام| شاهد كيف

فيديو

جاية مصر أعمل فلوس.. أول تعليق من ضحية رامز جلال الراقصة بدرة

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ