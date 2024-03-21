عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات يومية لإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وحرم الشوارع بالشرقية

صدى البلد

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية حملة لإزالة أعمدة وقواعد مسلحة على مساحه ٢٠٠٠ متر بناحية مفارق نصار التابعة للوحدة المحلية بالقصاصين الشرق خارج الحيز العمراني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة ديرب نجم تم شن عدة حملات لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية، في الوحدة المحلية بالعصايد اسفرت الحملة عن إزالة حالتين تعدي عبارة عن سور بالطوب الأحمر وسور بالدبش على ارض زراعية بمساحة ( ٥٠ م ) بقرية العطارين، كما تم تنفيذ إزاله لهيكل صاج على الأرض الزراعية على مساحه ( ١٤م ) بحي الارشاد الزراعي بالمدينة وبالوحدة المحلية بصفط زريق تم إزاله سور بالدبش والسلك بمساحة ( ١٢ ) سهم بقرية اكوة و تم اتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، قامت رئاسة مدينة القرين بتنفيذ إزالة في المهد لغرفتين على مساحة ٤٠ متر بالبناء المخالف بمنطقة ابو عامر بالقرين وتمت الإزالة حتى سطح الأرض و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بحملة لإزالة الاشغالات بمنطقة القناطر بنطاق الحي والقضاء على ظاهرة افتراش الباعة المتجولين بالشوارع وإلزام اصحاب المحلات بالافتراش داخل محلاتهم وعدم التعدى على الرصيف وحرم الطريق لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع.

إتخاذ الإجراءات القانونية ازالة تعديات الإجراءات القانونية الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الإعلانات المخالفة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرقية املاك الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر مؤسف وحزين لـ شوبير على الهواء.. إصابة نجله ونقله بسيارة إسعاف| ماذا حدث؟

«هتقبض 12 ألف جنيه النهاردة» | الحكومة تفجر مفاجأة لموظفي هذه الدرجة

مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف يُفجر مفاجأة غير متوقعة بالمحكمة

يجلب الخير للبلدين| اتفاق مصر والسعودية على حوار مالي رفيع المستوى.. تفاصيل

300 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة يوم 11 رمضان.. وعيار 21 مفاجأة

هيئة الدواء : وقف تداول وتحريز تشغيله دواء شهير لعلاج الحساسية والزكام

رحيل زيزو عن الزمالك.. نجم سابق بالفريق يعلن مفاجأة للجماهير |فيديو

انخفاضات بنسبة 25%.. مفاجأة سارة بشأن أسعار السيارات| فيديو

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حافظ على المرأة وصان كرامتها كونها عصب المجتمع

لوقف العدوان ضد غزة.. اجتماع وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والأردن

الاتحاد الدولي يجري حوارا مع أحمد حجازي قائد منتخب مصر

الرئيس السيسي مداعبًا سيدات مصر: "متحطوش سكر كتير على الكنافة علشان الأزمة"

رمز العطاء والحب والتضحية.. إدارة الحوار الوطني عن الأم المصرية في يومها

الرئيس لـ صفاء أبو السعود: لازم تعملي حاجة عظيمة.. والأخري ترد: هتشوفوا مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد الأم| تفاصيل أول احتفال في التاريخ وكيف تحول إلى العالمية؟

حيل لعلاج الصداع في نهار رمضان

إذا رأيته اقترب منه.. مضيفة جوية تكشف سر وجود مثلث أسود في الطائرة

بطريقة خاصة.. تاريخ احتفال جوجل بعيد الأم من كل عام| شاهد كيف

فيديو

جاية مصر أعمل فلوس.. أول تعليق من ضحية رامز جلال الراقصة بدرة

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ