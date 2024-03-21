حملات يومية لإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وحرم الشوارع بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية حملة لإزالة أعمدة وقواعد مسلحة على مساحه ٢٠٠٠ متر بناحية مفارق نصار التابعة للوحدة المحلية بالقصاصين الشرق خارج الحيز العمراني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة ديرب نجم تم شن عدة حملات لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية، في الوحدة المحلية بالعصايد اسفرت الحملة عن إزالة حالتين تعدي عبارة عن سور بالطوب الأحمر وسور بالدبش على ارض زراعية بمساحة ( ٥٠ م ) بقرية العطارين، كما تم تنفيذ إزاله لهيكل صاج على الأرض الزراعية على مساحه ( ١٤م ) بحي الارشاد الزراعي بالمدينة وبالوحدة المحلية بصفط زريق تم إزاله سور بالدبش والسلك بمساحة ( ١٢ ) سهم بقرية اكوة و تم اتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، قامت رئاسة مدينة القرين بتنفيذ إزالة في المهد لغرفتين على مساحة ٤٠ متر بالبناء المخالف بمنطقة ابو عامر بالقرين وتمت الإزالة حتى سطح الأرض و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بحملة لإزالة الاشغالات بمنطقة القناطر بنطاق الحي والقضاء على ظاهرة افتراش الباعة المتجولين بالشوارع وإلزام اصحاب المحلات بالافتراش داخل محلاتهم وعدم التعدى على الرصيف وحرم الطريق لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع.