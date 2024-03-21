بيان عاجل لوزارة الشئون الإسلامية السعودية بشأن وجود مخالفات في المساجد

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة الشرقية والرياض 993 بلاغاً، عن ارتفاع مكبرات الصوت واستخدام المكبرات الخارجية لغير الأذان والإقامة، وخدمات الصيانة والنظافة، وذلك خلال العشرة أيام الأولى في رمضان.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في بيان لها أنه تم رصد 764 بلاغا في الرياض فيما رصد 229 بلاغا في المنطقة الشرقية.

ونوهت الوزارة، بأهمية تعاون المواطن والمقيم في دعم أعمال الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة بالاتصال على رقم البلاغات الموحد 1933 الذي يعمل على مدار الساعة، وذلك للعمل على معالجتها.

وكانت الوزارة حددت عددا من الضوابط لاستخدام مكبرات الصوت منها قصر استعمالها على رفع الأذان والإقامة، وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة ثلث درجة الجهاز.

وفي سياق متصل نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، منذ دخول شهر رمضان 1624 جولة رقابية على جوامع ومساجد المنطقة، استهدفت منسوبي المساجد ومتابعة مدى التزامهم بأوقات الصلوات المفروضة وتنفيذ توجيهات الوزارة في تقصير مدة إقامة صلاة التراويح وعدم الإطالة، وكذلك متابعة حالة المساجد واحتياجاتها من خلال الصيانة والنظافة ومعالجة التشوهات البصرية.

كما قام المراقبون بتنظيم المصلين قبل وأثناء وبعد صلاة التراويح لكي لا يحدث هناك ازدحامات عند البوابات حفاظاً على سلامة وصحة المصلين، علاوة على تهيئة أماكن خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتوفير مقاعد لتعينهم على أداء الصلوات المفروضة وصلاة التراويح