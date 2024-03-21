عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبو الزمالك يخوضون تدريبات بدنية للحفاظ على اللياقة

صدى البلد

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقاد البرتغالي جواو ميجيل مخطط الأحمال الفقرة البدنية، والتي تضمنت تدريبات متنوعة للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للاعبين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنادي الزمالك نادي الزمالك مودرن فيوتشر كرة القدم بنادي الزمالك كأس الكونفدرالية الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر مؤسف وحزين لـ شوبير على الهواء.. إصابة نجله ونقله بسيارة إسعاف| ماذا حدث؟

«هتقبض 12 ألف جنيه النهاردة» | الحكومة تفجر مفاجأة لموظفي هذه الدرجة

مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف يُفجر مفاجأة غير متوقعة بالمحكمة

يجلب الخير للبلدين| اتفاق مصر والسعودية على حوار مالي رفيع المستوى.. تفاصيل

هيئة الدواء : وقف تداول وتحريز تشغيله دواء شهير لعلاج الحساسية والزكام

300 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة يوم 11 رمضان.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة .. أوبر تتبرأ من سائقها المتهم بإنهاء حياة حبيبة الشماع

رحيل زيزو عن الزمالك.. نجم سابق بالفريق يعلن مفاجأة للجماهير |فيديو

ترشيحاتنا

الصحة: فحص 439 ألفا و952 سيدة بالمبادرات الرئاسية لتحسين صحة المواطنين بشهر رمضان

10 رسائل للداخل والخارج.. بماذا وجه السيسي في يوم الأم المصرية؟

علي جمعة: الشذوذ الج.نسي له علاج طبي ونفسي

عمرو الجناينى: إمام عاشور زملكاوى ومن الممكن عودته للقلعة البيضاء.. ورحيل زيزو "معتقدش"

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

تجار مخدرات .. تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس كاجوال.. هبة مجدي تتألق رفقة والدتها| شاهد

عيد الأم| تفاصيل أول احتفال في التاريخ وكيف تحول إلى العالمية؟

حيل لعلاج الصداع في نهار رمضان

إذا رأيته اقترب منه.. مضيفة جوية تكشف سر وجود مثلث أسود في الطائرة

فيديو

موعد صرف معاش أبريل

تقلبات جوية وطقس سيئ يضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

جاية مصر أعمل فلوس.. أول تعليق من ضحية رامز جلال الراقصة بدرة

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ