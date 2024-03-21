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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

ما الحكم الشرعى من الكتاب والسنة للشذوذ الجنسي؟ علي جمعة يجيب

علي جمعة
علي جمعة

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، الحكم الشرعى فى الكتاب والسنة للشذوذ الجنسي. 

علي جمعة يوضح الحكم الشرعي في الشذوذ الجنسي

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الخميس: "دينا ماخوذ من الكتاب والسنة،  والكتاب قال إن هذا الفعل فاحشة يعنى قلة الأدب والديانة، وربنا يكره هذا الفعل، ودول اصحاب هلاك وهلكة، ووصف تصرفاتهم بالاجرام والمجرمين، وربنا هلكهم على هذا".  

واستشهد الدكتور علي جمعة، بقول الله سبحانه وتعالى: "وَلُوطًا إِذ قَالَ لِقَومِهِ أَتَأتُونَ ٱلفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِن أَحَدٖ مِّنَ ٱلعَٰلَمِينَ (80) إِنَّكُم لَتَأتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهوَةٗ مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَل أَنتُم قَوم مُّسرِفُونَ (81) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَومِهِ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ أَخرِجُوهُم مِّن قَريَتِكُم إِنَّهُم أُنَاس يَتَطَهَّرُونَ (82) فَأَنجَينَٰهُ وَأَهۡلَهُۥ إِلَّا ٱمرَأَتَهُۥ كَانَت مِنَ ٱلغَٰبِرِينَ (83) وَأَمطَرنَا عَلَيهِم مَّطَرٗا فَٱنظُر كَيفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلمُجرِمِينَ".

وتابع: "فى السنة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ) يبقى كده الفعل ده حرام".

برنامج نور الدين، الذى يعرض في شهر رمضان، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.

علي جمعة الشذوذ الجنسي الحكم الشرعي في الشذوذ الجنسي نور الدين شهر رمضان

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