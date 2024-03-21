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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

مشروب شهير يقوي الشعر والقلب ويزيد الذكاء

صدى البلد

يعد الشاي الأخضر من المشروبات ذات شعبية واسعة في جميع أنحاء العالم بسبب فوائده الصحية والتجميلية االكثيرة ومع ذلك يعتقد الكثير من الأشخاص أنه فقط مشروب خاص بمن يرغبون فى فقدان الوزن. 

ووفقا لما ذكره موقع تايمز اوف انديا نعرض لكم فوائد الشاي الأخضر الصحية. 

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مضادات الأكسدة

يحتوي الشاي الأخضر على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، مثل مادة الكاتيكين، التي تُساعد على محاربة الجذور الحرة، وحماية الخلايا من التلف والوقاية من العديد من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.
تعزيز صحة الدماغ: 

يُساعد الشاي الأخضر على تحسين وظائف الدماغ وتعزيز الذاكرة والتركيز كما أنه يُقلل من خطر الإصابة بأمراض الدماغ التنكسية مثل مرض الزهايمر.
تحسين صحة القلب: 

يُساعد الشاي الأخضر على خفض مستويات الكوليسترول الضار ورفع مستويات الكوليسترول النافع، كما أنه يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
تعزيز عملية الهضم: 

يُساعد الشاي الأخضر على تحسين عملية الهضم، وزيادة امتصاص العناصر الغذائية كما أنه يُقلل من خطر الإصابة بالإمساك.
تعزيز صحة الفم: 

يُساعد الشاي الأخضر على منع تسوس الأسنان، ومحاربة البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة كما أنه يُقلل من خطر الإصابة بأمراض اللثة.
فقدان الوزن: 

يُساعد الشاي الأخضر على زيادة معدل حرق الدهون وتعزيز عملية التمثيل الغذائي مما يُساهم في فقدان الوزن.
 

الوزن الزائد
الوزن الزائد

مكافحة الشيخوخة: 

تُساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر على محاربة علامات الشيخوخة، مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما أنها تُساعد على تحسين مظهر البشرة.


حماية البشرة من أشعة الشمس:

 يُساعد الشاي الأخضر على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس الضارة مثل التجاعيد وسرطان الجلد.
تعزيز صحة الشعر: 

يُساعد الشاي الأخضر على تحسين صحة الشعر وزيادة كثافته ومنع تساقطه.

الشاى الأخضر السكتة الدماغية الأمراض المزمنة التجاعيد

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