سامح شكري: نرفض محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أنه يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف استهداف المدنيين.

وقال سامح شكري في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، : "يجب إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين".

وأضاف سامح شكري:"1.4 مليون فلسطيني يعانون كارثة إنسانية في رفح الفلسطينية، والمجتمع الدولي أكد ضرورة تجنب عملية عسكرية في رفح الفلسطينية".

وتابع سامح شكري: "اتفاق عربي أمريكي على أهمية وقف إطلاق النار في غزة، واجتماع مرتقب للخبراء لبحث زيادة المساعدات لقطاع غزة".

وأكمل سامح شكري:" لا مجال لزيادة حجم المعاناة الإنسانية واستمرار الحرب في غزة، ونرفض محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم".