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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سامح شكري: نرفض محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

صدى البلد

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أنه يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف استهداف المدنيين.

 

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سامح شكري: يجب إنهاء التجويع في غزة ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات

وقال سامح شكري في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، : "يجب إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين".

 

وأضاف سامح شكري:"1.4 مليون فلسطيني يعانون كارثة إنسانية في رفح الفلسطينية، والمجتمع الدولي أكد ضرورة تجنب عملية عسكرية في رفح الفلسطينية".

وتابع سامح شكري: "اتفاق عربي أمريكي على أهمية وقف إطلاق النار في غزة، واجتماع مرتقب للخبراء لبحث زيادة المساعدات لقطاع غزة".

وأكمل سامح شكري:" لا مجال لزيادة حجم المعاناة الإنسانية واستمرار الحرب في غزة، ونرفض محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم".

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