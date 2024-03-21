عضو بالتنسيقية: الدولة وجهت جهودها لدعم المرأة في كثير من المجالات

أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة والمجلس القومي للمرأة بإنشاء متحف المرأة المصرية لحفظ تراثها وتوثيق تطوير تمكين المرأة على مدى العصور القديمة والحديثة، في العاصمة الإدارية الجديدة، تأتي امتدادا لنجاحات الدولة في ملف تمكين المرأة.

وأشار" هجرس" في تصريحات له، إلي أن استحداث محورا لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لضمان بناء مجتمع متماسك وفعّال، يدعم الحفاظ على الأسرة وتماسكها بما يسهم في تكوين مجتمع اخلاقي سوي.

وأكد عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، أن الدولة المصرية وجهت جهودها لدعم المرأة المصرية في كثير من المجالات، أبرزها المجال الاقتصادي ووضع خطة تمكين نجحت في تعزيز سياسات دخول المرأة سوق العمل عبر التدريب وتنمية المهارات،فضلا عن دعم وتمويل مشروعات صغيرة للنساء والفتيات وإتاحة الفرص التسويقية من خلال المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.