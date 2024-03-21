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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الخارجية الأمريكي يضع روشتة لحل الأزمة الفلسطينية.. ضرورة وقف إطلاق النار .. نعمل مع مصر وقطر وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

عقد سامح شكري وزير الخارجية اليوم الخميس مباحثات ثنائية موسعة مع نظيره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بحضور وفدي البلدين .

 

وإليكم أبرز تصريحات وزير الخارجية الأمريكي.

بلينكن: نتوافق مع مصر بشأن رفض أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

أكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، أن الفلسطينيين أيضا لديهم الدولة التي يستحقونها بالضمانات الأمنية، مشيرا إلى أنه  لدينا عمليات إصلاح السلطة الفلسطينية من أجل المشاركة والحوكمة.

وقال أنتوني بلينكن، خلال كلمته التي ألقاها، بمؤتمر صحفي، مع نظيره المصري، أنه لا بد من السعي نحو اندماج اسرائيل في المنطقة ولكن لا بد من ارساء الدولة الفلسطينية، لتقديم المساعدات في غزة.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، أنه نتوافق مع مصر بشأن رفض أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، مؤكدا أنه اتفقنا على ضرورة ايجاد مسار يضمن حل الدولتين.

 

بلينكن: نعمل مع مصر وقطر وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة

أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، أنه لا يمكن تحمل موت مزيد من الأطفال في قطاع غزة

 

وقال أنتوني بلينكن في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجة سامح شكري"، :" بلينكن :"نعمل مع مصر وقطر وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة".

وأضاف بلينكن:" اتفقنا على ضرورة تعزيز الأمن والسلام طويل الأمد".

وتابع أنتوني بلينكن:"  لن نسمح بمحاولات دفع الفلسطينيين في غزة للنزوح".

 

بلينكن: نحتاج مسارا لحل الدولتين ومليون شخص يعانون في رفح الفلسطينية

أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، أنه تم الاتفاق اليوم على ضرورة حشد الخبراء لتحديد الخطوات اللازمة وكافة الإجراءات الواجب اتخاذها لإيصال المساعدات لغزة.

وقال أنتوني بلينكن في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجة سامح شكري": "أكثر من مليون شخص في رفح الفلسطينية وهناك معاناة حقيقية هناك".

وتابع بلينكن: "اتفقنا على ضرورة تحقيق الأمن والسلام المستدام طويل الأمد في غزة ".

وأكمل بلينكن: "لا يمكن السماح بالنزوح للمواطينن في غزة وهذا يتطلب مسارا من اجل حل الدولتين وضمان الأمن لإسرائيل".

وأردف بلينكن: "رأينا خطوات في إصلاح المنظومة الفلسطينية، وندعم كل السبل لإيصال المساعدات لقطاع غزة".

 

بلينكن: نؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري ومستدام

قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، إنه يتم التباحث مع دول مصر وقطر وإسرائيل لتوصل لحل للقضية الفلسطينية.

ودعا " بلينكن " خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري حركة حماس للاستجابة للمطالب، مؤكدا ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري ومستدام.

وتابع " بلينكن ":  نحتاج لدفع الجهود وإرسال المساعدات لقطاع غزة برا وبحرا وجوا.

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