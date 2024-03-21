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برلمان

برلمانية: المرأة المصرية حظيت بدعم غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي

شيماء محمود نبيه
شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب

أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب ، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، حيث حصلت علي حقوق ومميزات  وحظيت دعم غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي ،مشيدة في تصريحات صحفية لها اليوم بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إحتفالية المرأة المصرية حيث تتضمن دعم كامل لتمكين المرأة في كافة مناحي الحياة

وأشارت " نبيه" في تصريحات صحفية لها إلى أن الرئيس السيسى جعل للمرأة المصرية دورها المهم والايجابي فى تحقيق مساهمة أكبر لها في سوق العمل المختلفة، وتوفير المناخ الملائم والداعم لها، في ظل حماية اجتماعية مناسبة لافتة أنه في عصر الرئيس السيسي ، أصبحت المراة المصرية في كافة مواقع العمل والقيادة وعندما أتيحت لها الفرصة أثبتت أنها تستحق الدعم  

وأكدت " نبيه" ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه دائما بإقرار التشريعات التي تهدف لحماية المرأة، من كل أشكال العنف المعنوى والجسدى، آخذين في الاعتبار أن الزواج المبكر قبل السن القانونية، والحرمان من التعليم أو من النفقة لها ولأولادها في حالة الطلاق، هي جميعها أشكال متعددة للعنف.
وكان قد قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه أكد خلال السنوات الماضية التزامنا الأصيل بتعزيز مكانة المرأة المصرية بما يعكس قيمتها وحجم التضحيات التى قدمتها بكل تجرد من كل هوى، إلا هوى الوطن، فهي ضمير الأمة ونبضها والحارس الأميـــن على الهوية المصرية، والسند ومنبع العطاء وقت المحن، والدرع الواقية أمام محاولات النيل من عزيمة هذا الوطن.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى فى احتفالية المرأة المصرية، اليوم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي المرأة المصرية احتفالية المرأة المصرية سوق العمل التشريعات

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