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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل قلع الحجر الحلقة 11.. محمد رياض يهدد عبد العزيز مخيون

محمد رياض
محمد رياض

شهد مسلسل قلع الحجر الحلقة 11 تطور جديد فى الأحداث حيث قام فرماوى بتهديد حرازى زوج شقيقته بعد قتل عريس ابنته ودخول عائلة العمامرة فى مواجه مع عائلة الشواكيش.

ويحاول فرماوى استقطاب عبد الحى ابن روحية شقيقة فرماوى "عمر محمد رياض" ويسيطر عليه حتى يحصل على حجة البيت بعد تهديد روحية "سوسن بدر" إلى فرماوى بحصولها على البيت كله وهو ورثها من والدهما.

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز ، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.

حسني صالح عمر محمد رياض عبدالعزيز مخيون مسلسل قلع الحجر محمد رياض

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