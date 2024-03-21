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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سلة الزمالك يفوز على نظيره سبورتنج

صدى البلد

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيحة 80-71، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لبطولة دوري السوبر.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

27 - 24
47 - 44
64 - 55
80 - 71

ومن المقرر، أن يلتقي "سلة الزمالك" مع سموحة في دور الـ8 من بطولة دوري السوبر، ولم يتحدد بعد موعد المباراة.

وتقام مباريات دور الـ8  لبطولة دوري السوبر بنظام best of 5، على أن يتأهل الفريق الفائز في 3 مباريات إلى الدور قبل النهائي.

ويضم الجهاز الفني لسلة الزمالك كل من: وائل بدر مديراً فنياً، ومحمد السحرتي مدرباً عاماً، وطارق كيمب مدرباً عاماً، ومحمد سعيد معداً بدنياً، ومصطفى محسن مديراً إدارياً، وإسلام جمعة طبيباً.

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