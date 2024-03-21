سعاد صالح: لا يجوز سفر الرجل قبل الحصول على موافقة الزوجة

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الزوج قبل أن يسافر خارج البلاد يجب أن يحصل على موافقة من زوجته، موضحة:" الزوج عندما يسافر ويترك أسرته يحدث خلل بالأسرة".

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الرجل يجب عليه عدم الابتعاد عن زوجته لفترة طويلة، ويحدث مشكلات كبيرة بالأسرة.



وأشارت إلى أن الزوج عندما يسافر خارج البلاد عليه أن يعود لزوجته كل فترة، وممنوع المحادثات بالفيديو بين الرجل والمرأة، وعلينا أن نبتعد عن الشبهات، وأن نبتعد عن الحرام.