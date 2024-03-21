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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يمكن إثبات زنا الزوجة بفيديو بدلا من الشهود؟.. سعاد صالح تفجر مفاجأة

سعاد صالح
سعاد صالح

قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن القبلة بين الرجل والمرأة الأجنبية تعتبر فاحشة وليست زنا، وأيضًا العلاقات عبر السوشيال ميديا تعتبر فاحشة.

سعاد صالح: اللي يشك في سلوك مراته بلاش يدور وراها

وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن هناك رجل ذهب لـ رسول الله، وقال إنه دخل البيت ووجد زوجته تزني مع رجل، ولم يجد شهود.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الله أنزل آيات من كتاب الله على هذه الواقعة والله قال "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ".

وأوضحت أن الزوج الذي يشك في زوجته لا يبحث خلفها، لآن الأصل هو براءة الذمة، وأن الفيديو لا يعتبر دليل على زنا الزوجة و أن الزنا لا يكون إلا بشهود ودلائل، ولذلك على الجميع توخي الحذر. 

سعاد صالح: الكلام عبر السوشيال ميديا بين الرجل والمرأة لا يعتبر زنا

سعاد صالح: موافقة الزوجة مطلوبة قبل سفر الزوج وتركها

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الزوج قبل أن يسافر خارج البلاد يجب أن يحصل على موافقة من زوجته، موضحة:" الزوج عندما يسافر ويترك أسرته يحدث خلل بالأسرة".

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الرجل يجب عليه عدم الابتعاد عن زوجته لفترة طويلة، ويحدث مشكلات كبيرة بالأسرة.

وأشارت إلى أن الزوج عندما يسافر خارج البلاد عليه أن يعود لزوجته كل فترة، وممنوع المحادثات بالفيديو بين الرجل والمرأة، وعلينا أن نبتعد عن الشبهات، وأن نبتعد عن الحرام.

سعاد صالح الفقه المقارن جامعة الأزهر أصعب سؤال هل يمكن إثبات زنا الزوجة بفيديو مصور بدلا من الشهود

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