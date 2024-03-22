نشرة الفن: أحمد سعد ندمان على الحلق والقميص الشبك وحمادة هلال يكشف مفاجآت المداح 4

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الهامة أبرزها، أحمد سعد يندم على لبس الحلق والقميص الشبك، وحمادة هلال يكشف سر تقديم الجزء الرابع من المداح.

كشف الفنان حمادة هلال سر تقديمه الجزء الرابع من مسلسل المداح رغم رفضه للفكرة من البداية، وذلك في مؤتمر صحفي بكواليس تصوير العمل

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ، أطلقت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، فعاليات اولى حفلات برنامجها الرمضاني علي المسرح المكشوف حيث افتتح الحفل بفقرة فنية لفرقة التنورة التراثية بساحة الاوبرا الخارجية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وقدمت عدد من اللوحات الفلكلورية علي انغام المزمار والطبلة لعروض التنورة المبهرة.

كشف الفنان احمد سعد سبب ارتداءه حلق وقميص شبك مقابلته خلال لقاءه مع عمرو أديب في بودكاست Big Time.

تحدث الفنان أحمد سعد عن شقيقه العالم سامح الذي أخذ المركز الأول على اليابان، وكشف عن كواليس دراسته هناك وكيف ذهب إلى أمريكا خلال لقاءه مع عمرو أديب في بودكاست Big Time.

شارك مهندس الديكور أحمد فايز، فيديو تضمن مراحل تصميم وتصنيع أسلحة مسلسل الحشاشين، حيث تم تصنيع جميع الاسلحة بأيدى مهندسين وعمال مصريين،.