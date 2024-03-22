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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن: أحمد سعد ندمان على الحلق والقميص الشبك وحمادة هلال يكشف مفاجآت المداح 4

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الهامة أبرزها، أحمد سعد يندم على لبس الحلق والقميص الشبك، وحمادة هلال يكشف سر تقديم الجزء الرابع من المداح. 

 

 

كل أسبوع عفريت.. حمادة هلال يكشف سر تقديم الجزء الرابع من المداح

كشف الفنان حمادة هلال سر تقديمه الجزء الرابع من مسلسل المداح رغم رفضه للفكرة من البداية، وذلك في مؤتمر صحفي بكواليس تصوير العمل

 

وائل الفشني يفتتح برنامج الأوبرا الرمضاني على المسرح المكشوف

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ، أطلقت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد،  فعاليات اولى حفلات  برنامجها الرمضاني علي المسرح المكشوف حيث افتتح الحفل بفقرة فنية لفرقة التنورة التراثية بساحة الاوبرا الخارجية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وقدمت عدد من اللوحات الفلكلورية علي انغام المزمار والطبلة لعروض التنورة المبهرة.

 

خرمت وداني.. أحمد سعد يرد لأول مرة على ارتدائه حلق

كشف الفنان احمد سعد سبب ارتداءه حلق وقميص شبك مقابلته خلال لقاءه مع عمرو أديب في بودكاست Big Time.

 

أحمد سعد يتحدث عن شقيقه العالم وكواليس دراسته باليابان|فيديو

تحدث  الفنان أحمد سعد عن شقيقه العالم سامح الذي أخذ المركز الأول على اليابان، وكشف عن كواليس دراسته هناك وكيف ذهب إلى أمريكا خلال لقاءه مع عمرو أديب في بودكاست Big Time.

 

مراحل تصميم وتصنيع أسلحة مسلسل الحشاشين

شارك مهندس الديكور أحمد فايز، فيديو تضمن مراحل تصميم وتصنيع أسلحة مسلسل الحشاشين، حيث تم تصنيع جميع الاسلحة بأيدى مهندسين وعمال مصريين،.

حمادة هلال أحمد سعد Big Time الهيئة العامة لقصور الثقافة الجزء الرابع من مسلسل المداح الأوبرا المصرية

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