خالد الكمار: يحيى الفخراني موهبة استثنائية ومقرب لقلوب الملايين.. فيديو

قال الموسيقار خالد الكمار، إنه لا يمكنني تصنيف مسلسل عتبات البهجة كونه كوميدي ولكن أجتماعي، بينما مسلسل بابا جه للفنان أكرم حسني هو كوميدي بحت واتجاهات الموسيقى بينهم مختلفة تماماً.





وأضاف « الكمار » خلال لقائه في برنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" التي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أن أمنية حياتي منذ الصغر أن اعمل مع الفنان الكبير "يحيي الفخراني"، موضحاً أن الفنان "يحيي الفخراني" موهبه استثنائية ومقرب لقلوب الملايين.





وأشار الموسيقار خالد الكمار، إلى أن أبتديت أفكر وانقل احساسي على كيفية عمل موسيقي مثل بيت الأجداد صباحاً والدفئ العائلي.



