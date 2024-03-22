عتبات البهجة فكرة مدحت العدل.. مجدي أبو عميرة: سعيد بالعمل مع الفخراني

قال المخرج مجدي أبو عميرة، إن سعدت كثيراً بالعمل مع الدكتور يحيي الفخراني في رمضان 2024 وأشتغلنا سابقاً في مسلسل جحا المصري و مسلسل يتربى في عزو.





وأضاف « مجدي أبو عميرة » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" التي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أن عودة حميدة للمنتج الدكتور جمال العدل وفكرة المسلسل من فكرته.





وأشار المخرج مجدي أبو عميرة، إلى أن ثم اتى الدكتور مدحت العدل برواية الكاتب الكبير ابراهيم عبد المجيد عتبات البهجة، كان المعيار في ذلك هل الشخصية تناسب دكتور يحيي الفخراني ام لا منوه إلى أن عندما قرأت الشخصية أكتشفت انها مناسبة جداً للفنان يحيي الفخراني.







