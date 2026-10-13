مستشار وزير الإعلام اليمني: الميليشيات الحوثية قصفت مدارس ومستشفيات في السعودية

أكد مستشار وزير الإعلام اليمني، أن الميليشيات الحوثية قصفت مدارس ومستشفيات ومنشآت مدنية في السعودية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال مستشار وزير الإعلام اليمني، أن الميليشيات الحوثية تخفي الأسلحة والصواريخ داخل المنشآت المدنية في اليمن.

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم "الثلاثاء" أنه جرى اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة شمال مدينة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي إنه جرى اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة شمال مدينة الرياض، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).