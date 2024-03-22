المشاهد من يبحث عن أبطال العمل.. حسن الرداد يروي فكرة جديدة للدراما

قال الفنان حسن الرداد، إن فكرة المسلسل من المؤلف محمد سيد بشير أننا نصنع فكرة المشاهد هو من يبحث على من هم أبطال المسلسل.





وأضاف « الرداد » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" التي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أن بداية الفكرة كانت بشكل عفوي من جميع الفنانين من "سلوى عثمان" و "احمد السبكي" لذلك اعجب المشاهدين والجمهور بهذا الطريقة العفوية والطبيعية.





وأشار الفنان حسن الرداد، إلى أن يوجد أكثر من عامل تأثرت به لذلك احببت أن اشارك في مسلسل المحارب، موضحاً أن المؤلف محمد سيد بشير أبدع في كتابة السيناريو جداً وأنا بفضل هذا النوع من الداما.







