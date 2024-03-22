أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد السعودية تطلق تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

أفاد المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره عن حالة الطقس ، اليوم الجمعة، من وجود فرصة هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، نجران وجازان في حين تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم ،الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.

وحذر المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة و تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

كما نبه المركز الوطني للأرصاد، من رياح شديدة تشمل تأثيراتها تدني في الرؤية الأفقية وارتفاع في الأمواج ورياح تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كم / ساعة، على الرايس وينبع والعلا وخيبر.