محافظ كفر الشيخ يتفقد مواقف سيارات الأجرة ويؤكد على الالتزام بالتعريفة.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة كفر الشيخ، للاطمئنان على سير العمل وانتظامه.

وشدد المحافظ على ضرورة إلزام سائقي سيارات الأجرة بوضع ملصق على زجاج السيارة يتضمن تعريفة الركوب وخط السير، بالإضافة إلى وضع قائمة بالتعريفة بمداخل ومخارج مواقف سيارات الأجرة في جميع المراكز والمدن.

أكد محافظ كفر الشيخ أن الحكومة، بكافة أجهزتها التنفيذية، تقف جنباً إلى جنب مع مواطنيها ضد أي استغلال من قبل السائقين.

ودعا المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات على الخط الساخن 114 أو الاتصال بغرفة العمليات وإدارة الأزمات على الرقم 0473220792. كما شدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تستهدف التلاعب في قيمة تعريفة الركوب أو محاولة استغلال المواطنين

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