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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حتى تضع الحرب على غزة أوزارها..

حزب الله يتوعد : سنلاحق الاحتلال ولن توقفنا الضغوطات والتهديدات

ارشيفي
ارشيفي

أكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أن المقاومة الإسلامية في لبنان تواصل ضرباتها الموجعة للكيان الصهيوني دفاعًا وإسنادًا، ولن تتوقف؛ بل ستلاحقه من وكر الى وكر حتى تضع الحرب على غزة أوزارها".

وقال في خطبة الجمعة "المقاومة ماضية لن توقفها الضغوطات والتهديدات والتهويلات من الخارج والداخل، فما هي إلا جعجعة لا تزيد المقاومين إلا قوة وعزيمة تحقيقًا لأهدافها الإنسانية والأخلاقية والوطنية".

وتابع" هذه المقاومة هي الأحرص على بناء الدولة ذات السيادة والاستقلال بعيدًا عن تبعية الانبطاح وعدم الرؤية، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور".

 

محمد يزبك حزب الله لبنان المقاومة الإسلامية

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