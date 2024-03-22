حزب الله يتوعد : سنلاحق الاحتلال ولن توقفنا الضغوطات والتهديدات

حتى تضع الحرب على غزة أوزارها..

أكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أن المقاومة الإسلامية في لبنان تواصل ضرباتها الموجعة للكيان الصهيوني دفاعًا وإسنادًا، ولن تتوقف؛ بل ستلاحقه من وكر الى وكر حتى تضع الحرب على غزة أوزارها".

وقال في خطبة الجمعة "المقاومة ماضية لن توقفها الضغوطات والتهديدات والتهويلات من الخارج والداخل، فما هي إلا جعجعة لا تزيد المقاومين إلا قوة وعزيمة تحقيقًا لأهدافها الإنسانية والأخلاقية والوطنية".

وتابع" هذه المقاومة هي الأحرص على بناء الدولة ذات السيادة والاستقلال بعيدًا عن تبعية الانبطاح وعدم الرؤية، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور".