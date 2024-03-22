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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء 3175 عملية.. إنشاء مركز للقلب في مطروح

محافظ مطروح يستقبل
محافظ مطروح يستقبل مدير مركز القلب

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خالص الشكر والتقدير لجهود جميع الأطباء والعاملين بالمركز التخصصي لجراحة القلب والقسطرة التداخلية بمطروح، كصرح طبي يتعاظم دوره الطبي يوما بعد يوم داخل مطروح وخارجها بل وعلى المستوى الدولي مع استقبال العديد من الحالات غير المصرية والإشادة بجهود الفريق الطبي العلاجية والإنسانية غير المسبوقة التي يشيد بها الجميع، وبالتعاون مع وزارة الصحة والمراكز الطبية المتخصصة والدعم بأحدث الأجهزة الطبية.

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جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح مع الدكتور إبراهيم حرب مدير المركز لاستعراض مقترحات تطوير وتوسعة المركز بما يعمل على زيادة القدرة الاستيعابية وتقديم مزيد من الخدمات الطبية والارتقاء بها.

وتم مناقشة نتائج معاينة ومقترح تطوير وتوسعة المركز رأسيا مع إنشاء طابقين فوق مبنى العيادات الخارجية للمركز، سيضمان جميع المكاتب الإدارية والمخازن وغيرها، وتحديد الدور الأرضي للخدمات الطبية من عيادات وغرف عمليات وعناية وكشف وغيرها بما يتيح زيادة أعداد أسرة العناية والرعاية الطبية من ١٨ سريرا إلى ٥٥ سريرا وييسر تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأشار مدير مركز قلب مطروح إلى جهود المركز الطبية خلال عامين ومنها إجراء ٣١٧٥ عملية خلال عامين منها ٢٧٠ عملية قلب مفتوح، و٨٢ عملية قلب أطفال مضيفا إلى أنه تم إجراء ٤ عمليات قلب مفتوح بدأت في الساعة الرابعة صباح الخميس وامتدت في تواصل مستمر للطاقم الطبي حتى الساعة الثانية صباح الجمعة تحت إشراف دكتور إيهاب الشرقاوي أستاذ جراحة القلب كلية طب القصر العيني والفريق المعاون له كما يتوسع المركز في تقديم الخدمات الطبية وإجراء العمليات لغير المصريين وإجراء ٣٢ عملية لحالات من ٨ جنسيات عربية وأجنبية خلال العامين.

وأكد محافظ مطروح على تقديم المحافظات كافة الدعم اللازم لنجاح الجهود الطبية للمركز في خدمة أهالي مطروح وزائريها، مع التوجيه لمديرية الإسكان في عرض المقايسات والرسومات الفنية المقترحة لتطوير المركز للتنسيق بشأن الإسراع في تنفيذها.

وأضاف محافظ مطروح أنه جار معاينة وتخصيص مساحة لإنشاء مركز للقلب مطروح وكذلك مركز لعلاج الأورام بالتنسيق مع وزارة الصحة وفق المواصفات الفنية والتيسير على المواطنين بمطروح وخارجها واستقبال الحالات من دول شمال أفريقيا لتحتل مطروح مكانتها والاستغلال الأمثل لإمكانياتها البشرية والطبيعية في جذب السياحة العلاجية.

وأشار مدير المركز إلى جهود وزارة الصحة ودعم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وأمانة المراكز الطبية المتخصصة لجهود المركز وما يحققه من نجاحات وارتقاء بالخدمة الطبية مع حصول المركز على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية يشيد بها الجميع.

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