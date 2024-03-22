عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر للفنادق تسدد مليار جنيه من أقساط البنك الأهلي

فندق النيل الريتز
فندق النيل الريتز كارلتون

كشفت شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن سداد معجل لأقساط القرض المستحق للبنك الأهلي المصري، بلغ نحو 1.07 مليار جنيه، وذلك منذ قرار مجلس الإدارة في يناير 2017.

وقالت شركة مصر للفنادق، إنها بدأت بالقيام بسدادات معجلة لقرض تطوير فندق النيل الريتز كارلتون بهدف تخفيف الأعباء التمويلية الناتجة عن أرصدة القروض الحالية والبالغة 754 مليون جنيه بالإضافة إلى الآثار الإيجابية على الأرباح نتيجة تحريك سعر الصرف.

وكان مجلس إدارة مصر للفنادق، قرر مؤخرًا التفاوض مع البنك الأهلي المصري في آلية تنفيذ السداد المعجل لأقساط القرض والفوائد الخاصة بتطوير فندق النيل ريتز كارلتون وفقا للسيولة المتوفرة للشركة، وذلك نظرا لقرارات البنك المركزي المصري برفع سعرى عائد الإيداع والإقراض بواقع 600 نقطة.

يشار إلى أن مصر للفنادق، سجلت صافي ربح بلغ 430.21 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 347.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

 

 الإيرادات نصف السنوية

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 577.9 مليون جنيه، مقابل 398.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

مصر للفنادق وزارة قطاع الاعمال العام القرض البنك الاهلي مليار جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

الأهلي يخطف صفقة سوبر من الزمالك | وقع لمدة 5 سنوات

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة بالقاهرة والمحافظات .. القائمة الكاملة

تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا.. مفاجأة في خط الهجوم

وفاءً للاعب.. دورة رمضانية في بورسعيد تحمل اسم أحمد رفعت.. شاهد

مفاجأة عاجلة بشأن اختيار حارس مرمى منتخب مصر أمام نيوزيلندا

ترشيحاتنا

طلبِك دا يتأجل | خلاف زوجي مثير ينتهي بمفاجأة في محكمة الأسرة

خلال جولة بمواقف السرفيس.. محافظ القاهرة : الألتزام بالتعريفة الجديدة | صور

أدعية يوم الجمعة في رمضان .. اغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين

قاضي محاكمات الإرهاب السابق يوضح لـ صدى البلد قواعد الحفاظ على قدسية قاعة المحكمة

رغم زيادة البنزين| نقيب الفلاحين : أتوقع استقرار أسعار معظم المنتجات الزراعية

وزير الري: نقص 2% من المياه سنويا يوقف 290 ألف شخص عن العمل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مابيحبوش السهرات الرمضانية.. أبراج تحب قعدة البيت أكثر من الخروج

نشرة المرأة والصحة|جمال شعبان يهاجم أحمد سعد بعد تصريحاته المثيرة للجدل…لن تصدق ماذا يحدث للجسم عند تناول الماء

لعزومة الجمعة .. طريقة عمل كوسة بالبشاميل

مي عمر تفاجئ متابعيها بقفطان رمضان| شاهد

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ