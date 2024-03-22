مصر للفنادق تسدد مليار جنيه من أقساط البنك الأهلي

كشفت شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن سداد معجل لأقساط القرض المستحق للبنك الأهلي المصري، بلغ نحو 1.07 مليار جنيه، وذلك منذ قرار مجلس الإدارة في يناير 2017.

وقالت شركة مصر للفنادق، إنها بدأت بالقيام بسدادات معجلة لقرض تطوير فندق النيل الريتز كارلتون بهدف تخفيف الأعباء التمويلية الناتجة عن أرصدة القروض الحالية والبالغة 754 مليون جنيه بالإضافة إلى الآثار الإيجابية على الأرباح نتيجة تحريك سعر الصرف.

وكان مجلس إدارة مصر للفنادق، قرر مؤخرًا التفاوض مع البنك الأهلي المصري في آلية تنفيذ السداد المعجل لأقساط القرض والفوائد الخاصة بتطوير فندق النيل ريتز كارلتون وفقا للسيولة المتوفرة للشركة، وذلك نظرا لقرارات البنك المركزي المصري برفع سعرى عائد الإيداع والإقراض بواقع 600 نقطة.

يشار إلى أن مصر للفنادق، سجلت صافي ربح بلغ 430.21 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 347.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

الإيرادات نصف السنوية

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 577.9 مليون جنيه، مقابل 398.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.