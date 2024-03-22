زيادة تعريفة سيارات التاكسي والأجرة بجنوب سيناء من 10 لـ 15%

قررت لجنة المواقف بمحافظة جنوب سيناء، زيادة تعريفة الأجرة لسيارات الأجرة التي تستخدم البنزين بنسبة زيادة 10 %، والتي تستخدم السولار بنسبة 15% وتجبر لأقرب 50 قرش، وتحديد تعريفة التاكسي العداد والعاملة بمدينة شرم الشيخ 14 جنيه، وكسر العداد 7 جنيهات لكل كيلو متر، و5,5 جنيه بباقي مدن المحافظة، وكسر العداد 3 جنيهات لكل كيلو متر.



وقررت اللجنة تحديد تعريفة سيارة الأجرة "السيرفيس" داخل مدينة الطور 2,5 لجميع الأحياء، و3,5 جنيه لقرية الجبيل وقرية الوداي، ومناطق الشروق وابني بيتك، و3 جنيهات للمنشية وتوشكي.



وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تحديد تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مدن المحافظة، والمحافظات الأخرى، بعد قرار زيادة أسعار البنزين والسولار، بدءً من صباح اليوم الجمعة.



وأكد المحافظ في تصريح اليوم، أنه جرى التأكيد على ورؤساء المدن، ومسئولي إدارة المواقف بالمتابعة الميدانية بكافة المدن مع مباحث التموين، ومديرية التموين، وإدارة المرور، بتكثيف الجولات الميدانية، والحملات التفتيشية على كافة مواقف السيارات، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب الجديدة، ووضع قوائم الأسعار الجديدة لتعريفة المواصلات داخل المواقف، وعلى سيارات الأجرة والنقل الجماعي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تستهدف التلاعب في قيمة تعريفة الركوب أو محاولة استغلال المواطنين.



وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين 80 و92 و95 جنيهًا واحدًا، وبذلك تصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.



وقررت لجنة تسعير المواد البترولية زيادة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، إضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.

وجاءت الأسعار كالآتي مقارنة بالأسعار السابقة:

بنزين 80: 10 جنيهات - 11 جنيهًا

بنزين 92 : 11.5 جنيها- 12.5 جنيه

بنزين 95 : 12.5 جنيها - 13.5 جنيه

السولار : 8.25 جنيها - 10 جنيهات

أنبوبة البوتجاز: 75 جنيه - 100 جنيه.

ويأتي قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما جرى الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، وتستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات في السوق المحلى ارتفاعًا أو انخفاضًا كل ربع سنة وفقًا للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين في تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات في السوق المحلى، وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

تعريفة الركوب

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