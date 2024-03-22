عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زيادة تعريفة سيارات التاكسي والأجرة بجنوب سيناء من 10 لـ 15%

صورة ضوئية من تعريفة
صورة ضوئية من تعريفة الركوب

قررت لجنة المواقف بمحافظة جنوب سيناء، زيادة تعريفة الأجرة لسيارات الأجرة التي تستخدم البنزين بنسبة زيادة 10 %، والتي تستخدم السولار بنسبة 15% وتجبر لأقرب 50 قرش، وتحديد تعريفة التاكسي العداد والعاملة بمدينة شرم الشيخ 14 جنيه، وكسر العداد 7 جنيهات لكل كيلو متر، و5,5 جنيه بباقي مدن المحافظة، وكسر العداد 3 جنيهات لكل كيلو متر.


وقررت اللجنة تحديد تعريفة سيارة الأجرة "السيرفيس" داخل مدينة الطور 2,5 لجميع الأحياء، و3,5 جنيه لقرية الجبيل وقرية الوداي، ومناطق الشروق وابني بيتك، و3 جنيهات للمنشية وتوشكي.


وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تحديد تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مدن المحافظة، والمحافظات الأخرى، بعد قرار زيادة أسعار البنزين والسولار، بدءً من صباح اليوم الجمعة.


وأكد المحافظ في تصريح اليوم، أنه جرى التأكيد على ورؤساء المدن، ومسئولي إدارة المواقف بالمتابعة الميدانية بكافة المدن مع مباحث التموين، ومديرية التموين، وإدارة المرور، بتكثيف الجولات الميدانية، والحملات التفتيشية على كافة مواقف السيارات، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب الجديدة، ووضع قوائم الأسعار الجديدة لتعريفة المواصلات داخل المواقف، وعلى سيارات الأجرة والنقل الجماعي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تستهدف التلاعب في قيمة تعريفة الركوب أو محاولة استغلال المواطنين.


وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين 80 و92 و95 جنيهًا واحدًا، وبذلك تصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.


وقررت لجنة تسعير المواد البترولية زيادة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، إضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.
وجاءت الأسعار كالآتي مقارنة بالأسعار السابقة:
بنزين 80: 10 جنيهات - 11 جنيهًا
بنزين 92 : 11.5 جنيها- 12.5 جنيه
بنزين 95 : 12.5 جنيها - 13.5 جنيه
السولار : 8.25 جنيها - 10 جنيهات
أنبوبة البوتجاز: 75 جنيه - 100 جنيه.
ويأتي قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما جرى الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، وتستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات في السوق المحلى ارتفاعًا أو انخفاضًا كل ربع سنة وفقًا للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين في تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات في السوق المحلى، وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

تعريفة الركوب

IMG-20240322-WA0042
IMG-20240322-WA0042
IMG-20240322-WA0040
IMG-20240322-WA0040
IMG-20240322-WA0041
IMG-20240322-WA0041
جنوب سيناء تعريفة الركوب الوقود المدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم.. وسعر البيض مفاجأة

800 جنيه فجأة|الذهب يعاود الهبوط بعد قفزة الأمس.. وهذا سعر عيار 21

5 جنيهات رسميا الآن| تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه يوم 12 رمضان

الأهلي يخطف صفقة سوبر من الزمالك | وقع لمدة 5 سنوات

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة بالقاهرة والمحافظات .. القائمة الكاملة

تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا.. مفاجأة في خط الهجوم

وفاءً للاعب.. دورة رمضانية في بورسعيد تحمل اسم أحمد رفعت.. شاهد

مفاجأة عاجلة بشأن اختيار حارس مرمى منتخب مصر أمام نيوزيلندا

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء يشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات ووالدات الشهداء

بحضور المشايخ البدو..محافظ جنوب سيناء يقيم مائدة العاشر من رمضان

ترشيحاتنا

طلبِك دا يتأجل | خلاف زوجي مثير ينتهي بمفاجأة في محكمة الأسرة

في جولة بمواقف السرفيس.. محافظ القاهرة : الالتزام بالتعريفة الجديدة | صور

أدعية يوم الجمعة في رمضان .. اغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين

قاضي محاكمات الإرهاب السابق يوضح لـ صدى البلد قواعد الحفاظ على قدسية قاعة المحكمة

"عشان ميتضحكش عليك"| أسعار المواصلات العامة بعد رفع أسعار الوقود.. التفاصيل الكاملة

رغم زيادة البنزين| نقيب الفلاحين : أتوقع استقرار أسعار معظم المنتجات الزراعية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مابيحبوش السهرات الرمضانية.. أبراج تحب قعدة البيت أكثر من الخروج

نشرة المرأة والصحة|جمال شعبان يهاجم أحمد سعد بعد تصريحاته المثيرة للجدل…لن تصدق ماذا يحدث للجسم عند تناول الماء

لعزومة الجمعة .. طريقة عمل كوسة بالبشاميل

مي عمر تفاجئ متابعيها بقفطان رمضان| شاهد

فيديو

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

بطلة إعلان “دقوا الشماسي”.. حكاية ملك الحسيني وجه وأداء انتقده المصريون

سهير ترك.. وفاة آخر زوجات وحش الشاشة فريد شوقي

مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ