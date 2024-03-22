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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خليفة الأسطورة.. ابن رونالدينيو يشارك في تدريبات برشلونة لأول مرة

ابن الأسطورة
ابن الأسطورة

استدعى تشافي هرنانديز، مدرب برشلونة، جواو مينديز، نجل النجم البرازيلي السابق رونالدينيو، للتدريب مع الفريق الأول، الجمعة، في ظل غياب عدد من اللاعبين الأساسيين في فترة التوقف الدولية.

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ونشر برشلونة مقاطع فيديو لتدريباته، الجمعة، وشهدت مشاركة عدد من اللاعبين الصاعدين؛ ومن بينهم جواو (19 عاماً) المنضم للنادي الإسباني، قبل أشهر قليلة بعد تجربة مع كروزيرو.

ويجيد جواو اللعب بمركز رأس الحربة، ويعتمد على قدمه اليسرى، ويأمل في حجز مكانه قريباً بتشكيلة برشلونة المعروف بمنح الفرص للمواهب الواعدة.

ومن قبله حطّم المهاجم الأمين جمال، المغربي الأصل، عدة أرقام قياسية في سن 16، بعد أن أفسح له تشافي المجال لدخول الفريق الأول، كما تألق مؤخراً المدافع باو كوبارسي (17 عاماً)، وانضم لمنتخب إسبانيا الأول.

وكان رونالدينيو من أبرز اللاعبين الذين ارتدوا قميص برشلونة وأسهموا في زيادة شعبيته عالمياً، وقاده للفوز بدوري أبطال أوروبا، وبالدوري الإسباني مرتين، ونال معه الكرة الذهبية.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني، بفارق ثماني نقاط، خلف غريمه ريال مدريد المتصدر، كما سيواجه باريس سان جيرمان في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

تشافي رونالدينيو

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خليفة الأسطورة.. ابن رونالدينيو يشارك في تدريبات برشلونة لأول مرة


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