ديني

الاثنين أم الثلاثاء .. دار الإفتاء تحدد أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1447 هجرية

شهر ربيع الآخر
شهر ربيع الآخر
محمد صبري عبد الرحيم

استطلعَت دار الإفتاء المصريةُ، هلال شهر ربيع الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الأحد، التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، الموافق الحادي والعشرين من شهر سبتمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

موعد شهر ربيع الآخر


وقالت دار الإفتاء: وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا.

موعد غرة ربيع الآخر


وتابعت: على ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الإثنين الموافق الثاني والعشرين من شهر سبتمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر ربيع الأول لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ربيع الآخر لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريًّا.


لماذا سمي ربيع الآخر بهذا الاسم ؟

 ربيع الآخر هو الشهر الرابع من شهور السنة وفق التقويم الهجري، وسمي بيع الآخر بهذا الاسم نحو عام 412م في عهد كلاب بن مُرّة وقد جاء في تسمية هذا الشهر والشهر الذي يسبقه بالربيعين روايات كثيرة، من ذلك أن العرب كانوا يشرعون في استثمار كل ما استولوا عليه من أسلاب في صفر، والعرب تقول «ربيع رابع»؛ أي مُخْصِب.

سبب تسمية ربيع الآخر بهذا الاسم

والربيع عند العرب ربيعان: ربيع الشهور وربيع الأزمنة؛ فربيع الشهور: شهرا ربيع الأول وربيع الآخر، أما ربيع الأزمنة فربيعان: الربيع الأول؛ وهو الفصل الذي تأتي فيه الكمأة (الفقع) والنَّور، ويسميه العرب ربيع الكلأ، والثاني الفصل الذي تُدْرَك فيه الثمار، ومنهم من يسميه الربيع الثاني ومنهم من يقول بل هو الربيع الأول كسابقه.

وكان أبو الغوث يقول: العرب تجعل السنة ستة أزمنة: شهران منها الربيع الأول، وشهران صيف، وشهران قيظ، وشهران الربيع الثاني، وشهران خريف، وشهران شتاء.

وورد في كتاب «أخطاء اللغة العربية المعاصرة»، أنه : «يُقال فيه: "ربيع الآخِر" ولا يُقال: "ربيع الثاني"؛ لأن الثاني تُوحي بوجود ثالث، إذ يستعمل الثاني فيما يليه ثالث ورابع... و"الآخِر" فيما لا يتبعه شيء، ولهذا قيل في صفاته - تعالى -: «هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ» (الحديد: 3)، ولم يقل: والثاني؛ لأنَّه ليس بعده - تعالى - شيءٌ، وعلى هذا يتبيَّن خطَأُ ما هو شائع في لغة الإعلام من قولهم: ربيع الثاني، وجمادى الثانية، ويتبيَّن أنَّ الصواب: ربيع الآخِر، وجمادى الآخِرة.

شهر ربيع الآخر ربيع الآخر موعد شهر ربيع الآخر رؤية هلال ربيع الآخر غرة ربيع الآخر

