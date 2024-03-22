ليلى عبد اللطيف: زيادة الاستثمارات العقارية في مصر خلال سنتين

قالت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، إنّها ليست قلقة على مصر، موضحة أن مصر سيحدث فيها انفراجة في الاستثمار بمختلف المجالات.

وأضافت ليلى عبد اللطيف في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي المحور والنهار: "الناس تعودت على مصر ادخلوها آمنين، لو الدنيا والعالم كلها جاعت مصر ما بتجوع".

وتابعت ليلى عبد اللطيف: "3 دول في العالم من الممكن أن أعيش فيها مرتاحة هي مصر، لبنان، والسعودية".

وحول الاستثمارات الناجحة في مصر، قالت خبيرة الأبراج: "مصر سيحدث فيها انفراجة في الاستثمار العقاري والذهب والفضة والحديد وأي شيء نشتريه الآن فإنه سيحقق الأرباح، وأرى أن مستثمرين عرب وأجانب يستثمرون في مصر بسبب رؤيتهم المستقبلية القوية وبعد سنتين ستزداد قوة الاستثمارات العقارية".