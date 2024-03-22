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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تحصد ذهبية الهوكي بدورة الألعاب الإفريقية

صدى البلد

توج منتخب مصر بالميدالية الذهبية في منافسات لعبة الهوكي خلال دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في غانا.

فاز الفراعنة على منتخب غانا في عقر داره بنتيجة 3-1 بضربات الترجيح، بعد التعادل بنتيجة 2-2 في وقت المباراة الأصلي.

وتقدم منتخب مصر بثنائية أحمد الجنايني ومحمد عادل في الدقيقتين 15 و26، وسجلت غانا هدفين في مرمى الفراعنة ليلجأ المنتخبان لركلات الترجيح.

حافظ الفراعنة على ذهبية الهوكي التي حصدها منتخب مصر في آخر ظهور للعبة بدورة الألعاب الإفريقية في نسخة 2003.

كان قد افتتح منتخب مصر منافسات البطولة بالفوز على كينيا ثم نيجيريا وأخيرا غانا في دور المجموعات قبل أن يفوز من جديد على غانا في النهائي.

وتضم قائمة المنتخب المصري 18 لاعبًا وهم محمد مجدي، محمود حسين، مصطفى طارق، محمود ممدوح، مصطفى منصور، محمد عادل، محمد رجب، أحمد عبد الحكيم، أشرف سعيد، عمرو سيد، أحمد محمد، زياد عادل، حسام الدين رجب، أحمد محسن، حسين عوض، محمود أحمد، كريم عاطف، وباسل محمد.

ويقود الباكستاني طاهر زمان الجهاز الفني للمنتخب المصري، وأحمد عز مديرًا، وأنيس خالد مدربًا، وعبدالرحمن حسن محللًا فنيًا. 

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