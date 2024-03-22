تهديدات حزب الله تنشر الخوف شمال إسرائيل وتنشئ مدنا خاوية للأشباح

في أعقاب تصاعد التوترات على طول الحدود الشمالية لإسرائيل، سيطر الخوف على المجتمعات المحلية حيث تلوح تهديدات حزب الله في الأفق، مما أدى إلى نزوح الآلاف والعيش في حالة من عدم اليقين.

وصلت التوترات إلى نقطة الغليان عندما أطلق حزب الله، المدعوم من إيران، سلسلة من الهجمات على بلدات شمال إسرائيل، مما أدى إلى تدمير عشرات المنازل. ووفقا لما نشرته بلومبرج، أصبحت قرية ميتولا التي كانت نابضة بالحياة ذات يوم، أشبه بمدينة أشباح، حيث تناثر الحطام في الشوارع المهجورة واضطر السكان إلى البحث عن ملجأ في الفنادق أو مع أقاربهم.

ويعكس وقوف رئيس البلدية ديفيد أزولاي وسط أنقاض منزله الذي ضربته صواريخ حزب الله، الشعور السائد بانعدام الأمان، وهو يأسف لفقدان حرية العيش في سلام. وتعكس مشاعره مشاعر العديد من الأشخاص الآخرين في المنطقة، الذين يجدون أنفسهم الآن يعيشون في خوف دائم من المزيد من الهجمات.

لقد اشتد الصراع في شمال إسرائيل في الأشهر الأخيرة، والذي طغت عليه الاضطرابات المستمرة في غزة في كثير من الأحيان، مع تهديد اشتباكات متفرقة بالتصعيد إلى حرب شاملة. وقد ردت القوات الإسرائيلية بغارات جوية، في حين يواصل حزب الله استعراض قوته العسكرية، مما يشكل تحديا هائلا للأمن الإسرائيلي.

وقد اتسم رد الحكومة الإسرائيلية بالإلحاح، مع الاستعدادات العسكرية الجارية لمواجهة تهديد حزب الله. ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة بشأن فعالية هذه التدابير، حيث يعرب السكان عن شكوكهم في قدرة الجيش على حمايتهم في حالة الغزو.

ومع تعثر المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، يلوح في الأفق شبح الحرب، الأمر الذي يثير المخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع يشمل إيران وغيرها من اللاعبين الرئيسيين. إن المخاطر كبيرة، وعواقب الفشل يمكن أن تكون كارثية على جميع المعنيين.