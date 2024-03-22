خلع في الكتف.. إمام عاشور يبكي ويغادر الملعب بعد إشارته بخطورة الإصابة

أسقط مدافع منتخب نيوزيلاندا، مهاجم المنتخب المصري إمام عاشور، في هجمة خطيرة داخل منطقة الجزاء ليسارع بالإشارة إلى أنه شعر بـ“خلع في الكتف”.

وبعد الهجمة خرج إمام عاشور فورا ليتلقى العلاج باكيا، حيث تبدو الإصابة قوية ويمكن أن يبتعد بسببها عن الملاعب لفترة.

وتفاجأ الجمهور بعدم احتساب الحكم لضربة الجزاء في بداية الأمر مما دفعه للجوء إلى حكم الـVAR الذي أعلن أنها ركلة جزاء صحيحة.

ونفذ ضربة الجزاء اللاعب مصطفى محمد، وأسكنها شباك منتخب نيوزيلندا بطريقة أكثر من رائعة.

وتم تجهيز ستاد مصر بالعاصمة الإدارية بشكل مثالي لاستقبال المباراة الافتتاحية لبطولة عاصمة مصر الودية الدولية، التابعة لسلسلة فيفا.

وقام الاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة بمجهود كبير لضمان ظهور مميز للملعب، في مواجهة مصر ونيوزيلندا الليلة

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر مباراة مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب نيوزيلندا في المباراة التي سوف تجمع المنتخبين ضمن منافسات الدورة الودية الدولية، التي تقام في الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري، بمشاركة منتخبات مصر وتونس ونيوزيلندا وكرواتيا.