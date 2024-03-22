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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

الأرز البنفسجي.. أجدد صيحات الطعام العصرية وهذه أهم فوائده

الارز البنفسجي
الارز البنفسجي

يعد الأرز البنفسجي من أبرز صيحات الطعام العصرية التى بدأت تجتاح العالم، فهو غني بالألياف الغذائية وخال من الجلوتين فضلا عن احتوائه على كم كبير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم 

وذكر موقع “ فارمسي” أن الأرز البنفسجي أفضل من أنواع الأرز الأخرى بفضل محتواه الغذائي المذهل.

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فوائد الأرز البنفسجي 


يحتوي الأرز البنفسجي على الكثير من العناصر الغذائية الأساسية المفيدة لصحتك. وهم على النحو التالي.  

بروتين 
يحتوي الأرز البنفسجي على بروتينات أكثر من أنواع الأرز الأخرى مثل الأرز البني أو الأبيض، وبالتالي فهو خيار جيد للأشخاص الذين يتطلعون إلى زيادة تناولهم للبروتين، مثل النباتيين و يساعد البروتين في صيانة وإصلاح الأنسجة العضلية، ويساعد على نمو الخلايا، ويضمن قوة العظام.

الألياف 

كحبوب كاملة، يحتفظ الأرز البنفسجي بطبقة النخالة الغنية بالمغذيات، والتي تحتوي على ألياف غذائية أكثر من الحبوب المكررة مثل الأرز الأبيض وإن تناول ما يكفي من الألياف يساعد في عملية الهضم ويعزز انتظام عملية الهضم، ويعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

الكربوهيدرات 
مثل أشكال الأرز الأخرى، يعتبر الأرز البنفسجي مصدرا غنيا للكربوهيدرات وتوفر هذه الطاقة للأنشطة اليومية وتزود وظائف الجسم المهمة بالوقود.

المغذيات الدقيقة 
يقدم الأرز البنفسجي مجموعة من المغذيات الدقيقة الرئيسية التي تساعد في وظائف الجسم المختلفة والتي سيتم مناقشتها أدناه.

حديد 
يساعد الأرز البنفسجي الغني بالحديد في إنتاج خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين، ووهذا أمر مهم لتجنب فقر الدم والحفاظ على الحيوية العامة.

مضادات الأكسدة 
ولعل الميزة الأكثر ارتباطًا بالأرز الأرجواني هي مستوياته العالية من الأنثوسيانين، وهو مركب قوي مضاد للأكسدة ويأتي اللون الداكن العميق للحبوب من الأنثوسيانين، الذي يلعب دورًا في الحماية من الإجهاد التأكسدي والالتهابات وبعض الأمراض.

الفيتامينات و المعادن 
يحتوي الأرز البنفسجي  على العديد من الفيتامينات والمعادن، وتشمل هذه فيتامينات ب، والتي تعتبر أساسية لعملية التمثيل الغذائي ووظيفة الجهاز العصبي، ويمكنك الحصول على معادن نادرة مثل المغنيسيوم والزنك وتساعد هذه العناصر على صحة المناعة والوظيفة الخلوية وغيرها الكثير.

المخ والأعصاب
المخ والأعصاب
الأرز البنفسجي فوائد الأرز البنفسجي صحة الجهاز الهضمي صحة المناعة عملية الهضم

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