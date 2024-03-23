بشرى سارة لسكان التجمع والشروق.. قسم جوازات مدينتي في خدمتكم

قامت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالبدء فى التشغيل الفعلى لقسم الجوازات المستحدث ضمن مكونات المُجمع الشرطى بمدينتى لتقديم الخدمات للمواطنين المقيمين بدوائر أقسام شرطة (التجمع الخامس – التجمع الأول – القطامية – الشروق).. حيث يختص مبدئياً بإستخراج وتجديد جوازات السفر للمواطنين المقيمين بدوائر أقسام الشرطة المشار إليها.

يأتى ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على التيسير على المواطنين من خلال تقديم الخدمات الجماهيرية لهم فى سهولة ويسر فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.