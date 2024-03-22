داعش يعلن مسئوليته عن الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم المأساوي على قاعة مدينة كروكوس بالقرب من موسكو، وفقا لتقارير من رويترز. وأدى الهجوم، الذي وقع خلال حفل موسيقي لفرقة الروك الروسية بيكنيك، إلى سقوط العديد من الضحايا، حيث وردت أنباء عن مقتل العشرات وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وجاء في بيان داعش: هاجم مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية تجمعا كبيرا للمسيحيين في مدينة كراسنوجورسك على مشارف العاصمة الروسية موسكو، ما أسفر عن مقتل وجرح المئات وإحداث دمار كبير في المكان قبل أن ينسحبوا إلى قواعدهم بسلام.

وفيما يلي أهم التفاصيل المعروفة عن الحادث:

شن مسلحون مجهولون هجوما على قاعة مدينة كروكوس في مدينة كراسنوجورسك القريبة من موسكو خلال حفل موسيقي مساء الجمعة.

تم استهداف المكان، الذي يشتهر بأنه أحد أكبر قاعات الموسيقى وأكثرها شعبية في منطقة موسكو، من قبل مهاجمين فتحوا النار أثناء العرض.

وأفادت وكالات الأنباء الحكومية الروسية، نقلاً عن جهاز الأمن الفيدرالي (FSB)، عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين نتيجة الهجوم.

ويعتقد أن ما يصل إلى خمسة مسلحين شاركوا في الهجوم، على الرغم من عدم إعلان أي جماعة مسؤوليتها في البداية. ومع ذلك، صنف المدعون الروس الحادث على أنه عمل إرهابي.

وظهرت مقاطع فيديو تظهر مسلحين يرتدون ملابس تكتيكية ويطلقون النار من أسلحة أوتوماتيكية بينما كان رواد الحفل يتدافعون بحثًا عن الأمان. كما تم الإبلاغ عن انفجارات خلال الهجوم.

وتشير التقارير إلى أن الأفراد ما زالوا محاصرين داخل المبنى المحاصر، بينما تقطعت السبل بآخرين على السطح.

واستجابة للأزمة، اجتمعت وحدات من الحرس الوطني الروسي والشرطة ورجال الإطفاء في مكان الحادث لإدارة الوضع.

ويأتي الهجوم وسط مخاوف أمنية متزايدة، مع تحذيرات سابقة أصدرتها الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، من التجمعات العامة الكبيرة في روسيا. وقد تم تسليط الضوء على المخاوف بشأن النشاط المتطرف المحتمل الذي يستهدف مثل هذه الأحداث في التحذيرات الصادرة عن السفارة الأمريكية، مع التأكيد على ضرورة اليقظة والحذر.